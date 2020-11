Comment réussir dans le nouveau laboratoire de Legend of Runeterra, Star Power

Légendes de Runeterra le patch le plus récent, 1.13, a lancé le dernier événement du jeu, le Leur et croisement K / DA. En plus de ce nouvel événement, il existe un nouveau laboratoire correspondant appelé Star Power, qui permettra aux joueurs de tester les nouvelles cartes gratuites de l’événement dans cinq decks prédéfinis.

En plus d’avoir des decks basés sur les nouvelles cartes, il y a aussi des modifications au gameplay qui ajoutent aux stratégies des decks. Indépendamment de ces changements, ce laboratoire donne aux joueurs l’occasion de tester les nouvelles cartes dans un environnement plus décontracté.

Si vous souhaitez améliorer vos chances de gagner beaucoup dans ce laboratoire, nous avons répertorié ces decks du plus faible au plus fort en termes de force générale et de correspondance entre eux. Voici les cinq jeux que vous pouvez choisir.

5) Tout donner

Power: Seraphine’s Verse, tous les deux rounds invoquent un MK1 Wrenchbot (1/1).

Cartes clés: Draven, Poro Cannon, Vision, Jury Rig, Crowd Favorite

Parmi tous les decks de cette liste, celui-ci a du mal à se synergiser avec la carte autour de laquelle il est construit. Il est basé sur la populaire liste d’aggro de défausse de Draven / Jinx qui court sur l’échelle, mais il est construit avec des cartes coûteuses qui sont antithétiques au deck.

La meilleure façon de gagner avec cette liste est d’abandonner la stratégie Give It All et d’utiliser les 1/1 gratuits pour vous aider à développer votre board. Une fois que votre plateau est assez large, vous pouvez utiliser Vision ou Crowd Favorite pour vous récompenser d’avoir construit votre plateau, puis frapper votre adversaire pour des dégâts mortels.

4) Allez le chercher

Pouvoir: Flux d’Akali, chaque fois que vous rappelez un allié, accordez-lui + 2 / + 2

Cartes clés: Shadow Assassin, Navori Bladescout, Zed, Twisted Fate, Retreat

La puissance de ce deck lui confère toute sorte de viabilité. Normalement, le rappel forcé de vos propres alliés entraîne une perte de tempo considérable. Mais les buffs gratuits de vos statistiques de combat vous permettent de vous rattraper une fois que vous avez la possibilité de les rejouer.

Cela signifie que trouver des unités qui peuvent bien utiliser un buff, comme Zed ou Elusives en général, vous permettra de maîtriser votre adversaire avec des augmentations de statistiques. Go Get It peut être un puissant finisseur si vous devez prendre un risque pour remporter la victoire.

3) Ressentez la ruée

Puissance: Solo d’Ahri, chaque fois que vous lancez un sort qui coûte six ou plus, soignez votre lien pendant trois.

Cartes clés: Visages des Anciens, Wyrding Stones, Grizzled Ranger, Trundle

Alors que Feel The Rush a été peuplé sur l’échelle en tant qu’option haut de gamme alternative à Warmother’s Call, cette liste n’a pas un gain aussi fort que celle de l’échelle. Le moyen le plus simple de remporter la victoire avec ce deck est de simplement faire une Face of the Old Ones ou Wyrding Stones standard en une carte à quatre coûts ou un Trundle.

Étant donné que tous vos sorts coûteux ont un effet de type Catalyseur en raison de votre puissance, vous pouvez tirer parti de votre total de santé tôt avec des risques et le récupérer plus tard à la rigueur.

2) Aller dur

Pouvoir: Attrait d’Evelynn, chaque fois que vous lancez votre deuxième sort d’un tour, piochez une carte.

Cartes clés: Elise, chef mécanicien Zevi, Glimpse Beyond, commandant Ledros

Go Hard est l’un des decks préfabriqués les plus difficiles à piloter, mais il a beaucoup de bénéfices si vous pouvez bien l’utiliser. Ce deck veut que vous trouviez plusieurs copies de Go Hard et que vous les lanciez en succession rapide pour nettoyer le plateau de votre adversaire et infliger des dégâts au Nexus.

La clé pour bien fonctionner avec ce deck est de tirer parti de la puissance d’Evelynn pour tirer constamment à travers votre deck. Si vous lancez trop de sorts en un tour, vous aurez peut-être moins d’opportunités de piocher lors des prochains tours.

1) à l’écart

Puissance: Synchronisation de Kai’Sa, lorsque les alliés attaquent, donnez-leur + 1 / + 1 ce tour.

Cartes clés: Out of the Way, Solari Soldier, Pale Cascade, War Chefs, Shyvana, Cithria the Bold

En tant qu’archétype le plus simple qui combine le meilleur avec sa puissance, Out Of The Way est le deck le plus puissant pour les joueurs débutants et expérimentés. En tant que deck standard de milieu de gamme, vous devriez essayer de battre votre adversaire avec toutes les statistiques bonus qui vous sont données à chaque tour lorsque vous attaquez. Une fois que vous avez trouvé Out of the Way, votre potentiel de boule de neige devient ridicule puisque vous pouvez continuer à gagner des statistiques bonus tout en jouant de la manière habituelle de votre deck.

Puisqu’il n’y a qu’un seul exemplaire de Out of the Way dans le deck préfabriqué, vous devriez essayer de mulligan dur pour chaque jeu. Le seul moment où vous voudrez peut-être éviter le mulliganing dur est si vous avez une courbe puissante pour les premiers virages.

Les joueurs ont jusqu’au les leurs patch suivant pour essayer ces decks prédéfinis et expérimenter Star Power avant que la prochaine expérience de laboratoire n’arrive. Pour les joueurs qui ne veulent pas essayer les decks préfabriqués, le mode construit de ce laboratoire s’ouvre le mercredi 4 novembre. Leur Le patch 1.14 devrait être mis en ligne le 11 novembre.

