Comment réparer la PS5 ne se connecte pas au Wi-Fi

Les consoles étaient autrefois la plaque tournante du jeu hors ligne. Bien qu’ils le soient encore pour beaucoup, de nombreux jeux nécessitent que vous vous connectiez à leurs serveurs en ligne pour fonctionner correctement. Vous ne pourrez pas voir les trophées que vous gagnez en jouant tant que votre PS5 n’aura pas une connexion Internet, mais mettre votre PS5 en ligne peut ne pas toujours être facile comme cela en a l’air.

C’est techniquement l’une des choses les plus simples que vous puissiez faire sur votre PS5. Cependant, certaines erreurs inconnues peuvent rendre la tâche beaucoup plus difficile et vous devrez peut-être essayer plusieurs méthodes de dépannage différentes pour déverrouiller les fonctionnalités en ligne de votre PS5.

Voici tout ce que vous pouvez faire pour vous connecter avec une PS5 qui ne semble pas se connecter au Wi-Fi.

Assurez-vous que seule votre PS5 ne peut pas se connecter au Wi-Fi

Tous les routeurs sont équipés de divers voyants pour indiquer qu’ils fonctionnent correctement. Parfois, les lumières perdront leur signification si vous n’arrivez pas à vous connecter à votre routeur.

Si votre PS5 a du mal à établir une connexion, vous voudrez vous assurer qu’aucun autre appareil ne souffre du même problème. Prenez votre téléphone ou un ordinateur portable et essayez de vous connecter au Wi-Fi depuis la même pièce que votre PS5.

Si vous avez également du mal à vous connecter à d’autres appareils, les méthodes de dépannage suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Redémarrez votre routeur

Cela peut sembler élémentaire, mais la réinitialisation de votre routeur sera l’une des solutions les plus efficaces contre les erreurs de connexion. Effectuer une réinitialisation vous permettra d’établir une nouvelle connexion avec votre fournisseur d’accès Internet (FAI) et de corriger tout bogue qui pourrait vous empêcher de vous connecter au Wi-Fi.

Nous vous recommandons également de redémarrer les appareils concernés au cours de ce processus, simplement pour vous assurer de prendre un nouveau départ la prochaine fois que vous essayez de connecter votre PS5 au Wi-Fi.

Rapprochez votre PS5 et votre routeur

Si vous essayez de vous connecter au Wi-Fi dans une pièce trop éloignée de votre routeur, les rapprocher peut vous aider à résoudre le problème. Même si vos autres appareils se connectent avec succès au Wi-Fi à partir de la même pièce, n’oubliez pas qu’ils auront des puces Wi-Fi différentes.

Au fur et à mesure que vous les rapprochez, votre PS5 devrait recevoir des signaux plus puissants, ce qui garantira une meilleure connexion globale.

S’il n’est pas possible de les rapprocher dans votre foyer, vous pouvez compenser la différence de puissance du signal en investissant dans un routeur plus robuste. Un routeur plus puissant peut émettre des signaux plus forts et aura une portée plus large autour de votre maison, permettant à votre PS5 de capter des signaux plus forts.

Image via TP Link

À côté ou à la place d’un routeur, vous pouvez également vous procurer un répéteur Wi-Fi, ce qui est idéal pour augmenter la qualité de votre signal. La vitesse globale de votre connexion Internet peut en souffrir si vous vous connectez au Wi-Fi via des prolongateurs, mais la puissance du signal sera plus que suffisante pour en valoir la peine.

Supprimez les informations de connexion de votre routeur de votre PS5 pour vous reconnecter à partir de zéro

La connexion automatique à votre réseau domestique est une bénédiction déguisée. Rien ne vaut la commodité qu’il offre, mais cela peut également vous empêcher de quitter votre Wi-Fi en de rares occasions.

Cela se produit généralement après avoir changé les mots de passe et votre console peut toujours ne pas se connecter au Wi-Fi, même si vous entrez les détails corrects. Pour vous assurer de partir de zéro, vous devrez supprimer votre routeur / Wi-Fi de la liste des connexions disponibles.

Une fois que vous avez fait oublier vos détails de connexion à votre console, vous voudrez vous connecter à votre Wi-Fi comme si c’était la première fois que vous le faites.

Ouvrez Paramètres et choisissez Réseau.

Vous pourrez faire en sorte que votre appareil oublie votre réseau domestique et vous reconnecte via l’interface réseau.

Modifiez vos paramètres DNS

Le serveur DNS par défaut configuré par votre FAI n’est peut-être pas toujours le meilleur. Bien qu’il soit difficile de faire la différence à moins que vous ne soyez un utilisateur expérimenté, certains serveurs DNS défectueux peuvent entraîner des problèmes de connectivité.

Pour changer votre DNS sur PS5, vous devrez:

Sélectionnez Réseau et choisissez Configurer la connexion Internet.

Une fois à l’intérieur, sélectionnez votre méthode de connexion préférée et choisissez Paramètres avancés.

Modifiez vos paramètres DNS en mode manuel et ajustez vos serveurs DNS principaux et secondaires selon vos préférences.

Deux des serveurs DNS les plus préférés appartiennent à CloudFlare et Google. Pour CloudFlare, vous devrez entrer «1.1.1.1» sans les guillemets pour votre DNS principal et «1.0.0.1» pour votre adresse DNS secondaire.

Vous pouvez essayer Google DNS en entrant «8.8.8.8» pour votre paramètre principal et «8.8.4.4» pour le DNS secondaire.

Notez que vous pouvez également trouver le DNS le plus performant pour votre connexion Internet en exécutant un test DNS Benchmark sur votre ordinateur. Un test DNS Bench vous permettra de comparer toutes les adresses DNS disponibles dans le commerce avec votre connexion, et vous pourrez décider laquelle utiliser pour maximiser vos performances.

Essayez de connecter votre PS5 et votre routeur avec un câble Ethernet

Photo via David Anders

Cela peut sembler moins qu’idéal, mais si aucun des correctifs ne fonctionne pour vous, connecter votre console et votre routeur avec un câble Ethernet sera votre dernier recours. Cette méthode garantira que votre console aura accès à Internet, mais ce ne sera pas via Wi-Fi.

Selon la distance entre votre console et votre routeur, vous devrez peut-être vous procurer un câble Ethernet assez long. Bien que vous deviez faire une gestion des câbles pour éviter que votre maison ne paraisse encombrée, le niveau de qualité de connexion que vous obtiendrez sera inégalé.

Appelez votre FAI

Vous pouvez également appeler votre FAI pour lui demander des conseils. Ils auront accès à des données que vous ne pourrez pas voir sur votre connexion et peuvent vous aider à identifier ce qui ne va pas.

La plupart du temps, ils pourront effectuer une réinitialisation de leur côté pour donner un nouveau départ à votre connexion, ou ils pourront également envoyer un professionnel si rien d’autre ne semble fonctionner.

Si vous n’avez eu aucun problème de connexion dans le passé et que vous les rencontrez simplement à l’improviste, consultez l’état des serveurs PSN. Une maintenance du serveur ou une panne peut vous empêcher de vous connecter au réseau PSN, ce qui signifie qu’il ne sera pas nécessaire d’essayer de réparer votre Wi-Fi car vous devrez attendre que les serveurs PSN reviennent en ligne.