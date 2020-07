Comment rendre hommage à Demitra ‘Mimi’ Roche sur Instagram – Les fans pleurent la mort de la star de Bad Girls Club – .

in

Les fans ont rendu des hommages émotionnels après la mort confirmée de Demitra «Mimi» Roche.

La star du Bad Girls Club, Demitra ‘Mimi’ Roche, est décédée à l’âge de 34 ans, a confirmé Vince Valholla de Valholla Entertainment sur les réseaux sociaux.

Les fans et les amis de Mimi ont rendu hommage aux fans et aux amis de Mimi qui ont partagé des messages touchants et de bons souvenirs de la star décédée.

Demitra ‘Mimi’ Roche, Très vraie réalité, YouTube

Qui était Demitra ‘Mimi’ Roche?

Mimi a travaillé comme vice-présidente de la société Valholla Entertainment de Vince Valholla.

Selon sa page LinkedIn, elle travaille dans les ressources humaines au Seminole Casino Coconut Creek depuis 2015. Elle est également en train de terminer son baccalauréat en administration des affaires au Broward College.

Vince a rendu un hommage émouvant sur les réseaux sociaux à Mimi. Dans un message Twitter, Vince a écrit:

«Je suis à court de mots. Je ne sais pas quoi dire. Mimi était gentille avec tous ceux qu’elle rencontrait. Elle était une grande rêveuse et faisait partie de notre famille Valholla. J’ai le cœur brisé par la nouvelle de son décès. Je suis reconnaissant d’avoir appris à connaître et à travailler avec elle. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches

Mimi est apparue dans la série télé-réalité Oxygen Bad Girls Club en 2012 où elle était connue sous le nom de « The Miami Maverick ».

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mimi Roche: Instagram

Mimi était sur Instagram sous la poignée @demitrajade.

Au début, certains fans pensaient que son profil Insta avait été supprimé, mais Vince l’a taguée dans un hommage sur son compte.

Le compte de Mimi est public et beaucoup de ses abonnés ont consulté la section des commentaires de ses publications pour lui rendre hommage.

Elle était également sur Twitter sous le nom @demitrajade.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les fans rendent hommage

Les fans et les amis de Mimi se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre des hommages émotionnels et partager des messages pleins d’amour et d’éloges.

L’une de ses amies, Ashley Colon, a écrit un article déchirant sur Facebook. Ashley a déclaré:

«Reste facile babygirl, Demitra Roche. Je vous souhaite juste un joyeux anniversaire alors le lendemain c’est ce que je vois. 2020 est définitivement l’année de l’appréciation de vos proches, serrez-les dans vos bras et dites-leur que vous les aimez car la vie est clairement trop courte.

«Certains d’entre vous la connaissent peut-être du club de mauvaises filles, mais je connaissais la vraie elle. Une âme si douce et avec une énergie rayonnante si pleine de vie. Parti trop tôt. »

Certains fans de Mimi ont rendu hommage sur Twitter.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Rip to Mimi de Bad Girls Club Saison 8 – ✨ (@aVeryRichBish) 22 juillet 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mimi du club de filles Bad collé. Envoyez mes condoléances à la famille, je suis vraiment désolé. – nai (@lilnaii) 23 juillet 2020

