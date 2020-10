Comment Relic explore nos peurs les plus primordiales

C’était définitivement plus une discussion créative, je dirais, sur les couples qui fonctionneraient en famille, car ce sont évidemment des pièces en mouvement. J’ai eu l’occasion de les rencontrer tous les trois en personne, ce qui est merveilleux, pour pouvoir avoir une idée de qui ils étaient et de ce qu’ils ont lu dans le scénario. Je pense donc que, dès le départ, il était très clair pour moi qu’ils y étaient tous liés à leur manière et dans leur propre expérience de la mort, je suppose.

Pour le rôle d’Edna, j’avais vraiment besoin de quelqu’un qui avait beaucoup de charisme et de gamme et qui pourrait, à un moment donné, être quelqu’un de charmant pour qui vous étiez vraiment enraciné et qui pourrait vous exciter le moment suivant. Robyn n’est qu’une force. Et elle a cette intensité qui était nécessaire, mais elle est aussi la personne la plus forte et la plus drôle. Je pense donc que cette combinaison était particulièrement frappante.

Pour le rôle de Kay, il est intéressant de noter que les commentaires que nous avons reçus étaient qu’elle était très dure et sans émotion en tant que personnage. Et j’ai toujours senti qu’elle était la plus sympathique, qu’elle était prise entre tout le monde. Pour nous, elle est le protagoniste si vous aviez besoin de le confier à une seule personne. Quelqu’un comme Emily adoucit tous ces bords durs parce qu’elle est juste la personne charmante la plus gracieuse et la plus aimable. Alors j’ai eu l’impression qu’elle allait bien et c’était vraiment un moment «aha» quand nous nous sommes installés sur elle et avons pensé à elle. J’étais depuis longtemps fan de son travail. Elle a les instincts les plus incroyables.

Et avec le personnage de Bella… j’avais aussi suivi le travail de Bella pendant un moment donc j’ai toujours su que je voulais travailler avec elle. Je suppose que dans le passé, elle a souvent été choisie, parce qu’elle est si étonnante physiquement, en tant que personnages assez féminins et modestes. Ensuite, vous la rencontrez et elle est la plus terre à terre, la fille cool. Je voulais vraiment une franchise en Sam que je voyais en Bella et juste une vraie honnêteté là-bas et une ténacité envers elle.

D’où vient le personnage de Jamie?

