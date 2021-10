Comment réinitialiser les paramètres d’usine d’un iPhone ou d’un iPad ?

in

Si vous devez vendre ou donner un iPhone ou un iPad, vous devrez effacer complètement l’appareil avant de le remettre à un nouveau propriétaire afin qu’il puisse l’utiliser. Avec une réinitialisation d’usine, toutes les données privées sont effacées et l’appareil agit comme s’il était neuf. Voici comment procéder.

Étapes à suivre avant de réinitialiser un iPhone

Avant de réinitialiser votre iPhone ou iPad, assurez-vous d’avoir une sauvegarde de l’appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données à l’aide d’iCloud, du Finder (sur Mac) ou d’iTunes (sur Windows). Ou vous pouvez transférer des données directement entre votre ancien appareil et un nouveau à l’aide de Quick Start.

Après cela, vous devrez désactiver « Localiser mon iPhone » ou « Localiser mon iPad ». Cela déconnecte officiellement l’appareil du réseau “Find My” d’Apple qui garde une trace de l’emplacement de votre appareil en cas de perte ou de vol. Pour ce faire, ouvrez Réglages et appuyez sur le nom de votre identifiant Apple. Ensuite, accédez à Localiser > Localiser mon (iPhone ou iPad) et basculez le commutateur à côté de « Localiser mon iPhone » ou « Localiser mon iPad » sur « Off ».

Comment effacer tout le contenu et réinitialiser l’iPhone ou l’iPad ?

Pour effectuer une réinitialisation d’usine, ouvrez d’abord les Réglages sur votre iPhone ou iPad.

Dans Réglages, appuyez sur “Général”.

Dans général, faites défiler la liste jusqu’en bas et appuyez sur “Transférer ou réinitialiser l’iPad” ou “Transférer ou réinitialiser l’iPhone”.

Dans les paramètres de transfert ou de réinitialisation, vous avez deux choix principaux. « Réinitialiser » ouvre un menu qui vous permet de réinitialiser certaines préférences sans perdre aucun de vos contenus personnels stockés sur l’appareil (tels que des photos, des messages, des e-mails ou des données d’application). Cela peut être utile si vous envisagez de continuer à utiliser l’appareil et que vous souhaitez simplement réinitialiser des préférences spécifiques.

Mais, si vous allez donner ou vendre l’appareil à un nouveau propriétaire, vous voudrez effacer complètement toutes vos données personnelles et paramètres sur l’appareil. Pour ce faire, appuyez sur “Effacer contenu et réglages”.

Sur l’écran suivant, appuyez sur “Continuer”. Entrez le mot de passe de votre appareil ou votre mot de passe Apple ID si vous y êtes invité. Après quelques minutes, votre appareil s’effacera complètement. Lorsqu’il redémarre, vous verrez un écran de configuration de bienvenue identique à celui que vous verriez si vous veniez d’acquérir un nouvel appareil.

Maintenant que votre iPhone ou iPad a été effacé, il est prêt à être offert ou vendu et vous pouvez vous acheter le nouvel iPhone 13 ou iPad mini.