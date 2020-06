Comment regarder UFC 250: Fight Card et Amanda Nunes Vs. Felicia Spencer Fight

Amanda Nunes met son championnat poids plume sur la ligne contre Felicia Spencer dans l’événement principal de l’UFC 250!

En direct de l’installation UFC APEX à Las Vegas, Nevada, l’UFC revient avec une carte empilée alors que Nunes et Spencer s’affrontent dans l’octogone. Nunes, qui est également la championne en titre des poids coq, a 19-4 ans et a un avantage de portée d’un pouce (69 pouces à 68 pouces) sur son adversaire. Spencer, qui a battu Zarah Fairn Dos Santos pour la dernière fois lors d’un événement UFC Fight Night en février 2020, entre ce soir avec une fiche de 8-1. Ailleurs sur la carte de combat de l’UFC 250, Raphael Assuncao et Cody Garbrandt se rencontrent dans une confrontation de poids coq et Neil Magny et Anthony Rocco Martin s’affrontent dans un match de poids welter.

Comment pouvez-vous regarder UFC 250 en direct en ligne? Voici tout ce que vous devez savoir.

QUAND EST UFC 250?

L’UFC 250 devrait avoir lieu le samedi 6 juin 2020.

O IS EST LE COMBAT UFC CE SOIR?

L’événement de ce soir a lieu dans les locaux de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada.

QUELLE HEURE EST UFC 250?

L’UFC 250 débute officiellement ce soir à 18 h 00. ET avec des combats préliminaires sur ESPN, ESPN + et Fight Pass. La carte principale, que vous pouvez acheter via ESPN +, devrait commencer vers 22h00. ET.

QU’EST-CE QUE LA CARTE DE COMBAT UFC 250?

Hormis Nunes / Spencer, la carte principale comprend les combats suivants:

Raphael Assuncao contre Cody Garbrandt

Aljamain Sterling contre Cory Sandhagen

Neil Magny contre Anthony Rocco Martin

Eddie Wineland contre Sean O’Malley

Vous pouvez prévisualiser la carte complète sur le site Web de l’UFC.

https://www.youtube.com/watch?v=7FyzpX_mjaU

COMMENT REGARDER L’UFC 250 EN DIRECT:

L’UFC 250 est exclusif à ESPN +, donc si vous cherchez à diffuser cet événement à la carte, ESPN + est votre seule option. Si vous êtes un nouvel abonné à ESPN +, vous pouvez commander l’UFC 250 et un abonnement ESPN + annuel pour 84,98 $. Remarque: votre abonnement annuel ESPN + sera automatiquement renouvelé (ce qui signifie que vous serez facturé 49,99 $ plus taxes) à la fin de votre abonnement, alors assurez-vous d’annuler avant qu’il ne s’épuise si vous ne voulez pas être facturé pour une autre année .

Si vous avez déjà ESPN + ou si vous ne voulez tout simplement pas acheter un abonnement, l’UFC 250 est également disponible à la commande pour 64,99 $.

Les combats préliminaires (18h00) et les combats préliminaires (20h00) seront disponibles en streaming sur ESPN et ESPN +. Vous pouvez également regarder les matchs préliminaires de l’UFC 250 de 18h00 à 22h00. ET sur ESPN, ESPN.com (avec une connexion par câble), l’application ESPN, ou avec un abonnement à Sling TV, AT&T TV NOW, YouTube TV ou Hulu + Live TV.