Comment regarder Pam & Tommy en streaming en France ?

Développée par Evan Goldberg et Seth Rogen, Pam & Tommy est une mini-série dramatique biographique qui raconte la controverse entourant le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, et l’actrice Pamela Anderson. Après le mariage du couple en 1995, les médias ont découvert par hasard une sextape non autorisée, enregistrée secrètement pendant leur lune de miel.

L’histoire d’amour sauvage de Pamela Anderson avec Tommy Lee était la romance du showbiz des années 90. L’affaire a naturellement pris le public d’assaut et a soulevé de nombreuses questions sur leur mariage. Aujourd’hui encore, les gens ont des doutes et des réserves sur cette controverse, qui a été abordée dans cette série. Si vous êtes curieux de regarder la série et de découvrir ce qui s’est réellement passé, Betanews a rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin !