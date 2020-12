Comment regarder Netflix, Amazon Prime Video et plus encore avec des amis en ligne

L’épidémie de coronavirus oblige de nombreuses personnes à travailler à domicile. De nombreux cinémas sont toujours fermés. La bonne nouvelle? Des services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max et Disney Plus sont là pour vous aider à passer le temps. Les mauvaises nouvelles? Vous êtes peut-être encore seul. Existe-t-il un moyen de regarder Netflix avec des amis pour une soirée Netflix ou avec l’un des autres services de streaming.

En fait, il existe des moyens de le faire. Quelques extensions de navigateur Chrome et autres vous permettent de regarder des films et des émissions de télévision sur Netflix avec des amis. Bien qu’ils ne soient pas officiellement pris en charge par le service, ils facilitent le partage de l’expérience de streaming, surtout maintenant. Voyons quelques façons de regarder Netflix avec des amis. Nous parlerons également de certaines méthodes officiellement approuvées pour regarder du contenu HBO, Hulu et Amazon Prime Video avec des amis.

Soirée Netflix

Netflix party est peut-être l’application ou l’extension la plus connue pour regarder Netflix avec des amis. Il existe depuis quelques années, mais il est évident que beaucoup plus de gens le vérifient. Cependant, cela ne fonctionne que sur le PC dans les navigateurs Chrome. Voici comment le configurer:

Téléchargez et installez l’extension Netflix Party à partir du Chrome Store. Lancez Netflix sur votre PC et accédez au film ou à l’émission télévisée que vous souhaitez regarder avec vos amis. Vous devriez voir une icône « NP » à côté de la barre d’adresse Chrome. Clique dessus. Enfin, cliquez sur Démarrer la fête, puis vous pouvez envoyer l’URL à vos amis.

Cette extension de navigateur dispose également d’une barre de discussion afin que vous puissiez rester en contact avec vos amis tout en regardant le film ou l’émission de télévision. Il permet également aux utilisateurs de télécharger des images, des emojis, etc.

Bien que l’extension soit téléchargeable gratuitement, les développeurs derrière elle ont une page Patreon que vous pouvez prendre en charge afin qu’ils puissent continuer à ajouter des fonctionnalités.

Scener

Scener est une entrée plus récente dans ce sous-genre. Comme avec Netflix Party, il s’agit d’une extension Chrome pour votre PC. Cependant, il prend en charge une tonne de services de streaming différents, notamment Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Funimation et Vimeo. Voilà comment cela fonctionne.

Créez un compte gratuit sur le site Web de Scener. Téléchargez et installez l’extension Scener Chrome. Clique sur le Théâtre privé dans l’extension, puis sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser. Enfin, accédez à l’émission ou au film que vous souhaitez regarder et envoyez l’URL incluse à des amis.

Scener vous permet de discuter par texte, audio ou vidéo pendant que vous regardez Netflix avec des amis ou l’un des autres services pris en charge. Vous pouvez même créer des groupes afin que, par exemple, vos amis Office soient différents de vos amis Parks and Rec. Vous pouvez inviter jusqu’à 10 amis pour votre théâtre privé.

Il existe un deuxième mode qui vous permet de créer un cinéma de streaming partagé public. En théorie, jusqu’à un million de personnes peuvent regarder le même film ou la même émission que vous. La procédure de lancement de cette fonctionnalité est essentiellement la même que celle du théâtre privé.

Créez un compte gratuit sur le site Web de Scener. Téléchargez et installez l’extension Scener Chrome. Clique sur le Organisez un théâtre public en direct dans l’extension, puis sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser. Enfin, accédez à l’émission ou au film que vous souhaitez regarder et envoyez l’URL incluse à tout le monde.

Vous pouvez accueillir l’événement et inviter jusqu’à neuf autres personnes à l’héberger avec vous. Vous pouvez même configurer une caméra vidéo pour que les gens qui regardent le film avec vous puissent vous voir en train de le regarder et de le commenter.

Délirer

Si vous souhaitez regarder Netflix avec des amis lors de vos déplacements, Rave est fait pour vous. Il est disponible pour iOS et Android. Il vous permet de regarder non seulement des films et des émissions de télévision Netflix avec d’autres, mais aussi YouTube et Vimeo. Vous pouvez même créer votre propre mashup musical avec la fonction RaveDJ. Si vous avez vos propres vidéos téléchargées sur Google Drive ou Dropbox, vous pouvez les regarder avec des amis à distance dans l’application Rave.

Kast

Une autre façon de regarder Netflix avec des amis est Kast. Cette application, anciennement appelée Rabbit, prend également en charge YouTube et d’autres services. Vous pouvez télécharger son application officielle pour les PC Windows et Mac sur son site officiel. Il existe également des applications Kast pour iOS et Android. Outre le partage vidéo, les applications proposent également le chat vidéo et d’autres fonctionnalités. Le téléchargement et l’utilisation sont gratuits, mais il existe un abonnement Kast Premium pour 4,99 $ par mois. Il abandonne les publicités et améliore également la qualité vidéo, entre autres.

Twitch Watch Parties (Amazon Prime Video)

Le service de streaming Twitch, propriété d’Amazon, a récemment commencé à offrir une assistance pour sa nouvelle fonctionnalité Watch Parties. Actuellement, les utilisateurs de PC Twitch qui se sont abonnés à Amazon Prime Video peuvent rejoindre les Watch Parties gérées par d’autres. Ils peuvent organiser ces soirées en utilisant tous les milliers de films et d’émissions de télévision disponibles sur Amazon Prime Video.

Encore une fois, c’est juste pour les plates-formes PC Twitch; ce service ne fonctionne pas encore pour les mobiles, les consoles de jeux ou les applications Smart TV.

Voilà comment cela fonctionne:

Créez un compte Twitch, si vous ne l’avez pas déjà fait. Cliquez sur votre nom d’utilisateur / icône Twitch sur le site Web Twitch.tv dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur le Tableau de bord du créateur option. Dans le tableau de bord du créateur, cliquez sur le menu Accueil dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur le Gestionnaire de flux option. Cliquez sur la sélection Action rapide sur le côté droit de l’écran, puis cliquez sur le Démarrer Watch Party option. Un menu d’options Amazon Prime Video vous sera alors présenté. Vous pouvez taper celui que vous souhaitez utiliser pour votre Twitch Watch Party. Une fois que vous l’avez trouvé, sélectionnez-le.

C’est ça. Tout ce que vous avez à faire est de lancer votre stream et de commencer votre Twitch Watch Party.

Amazon Prime Video Watch Party

Même si Amazon a récemment lancé Twitch Watch Party, la société a maintenant lancé un autre moyen de regarder du contenu Prime Video avec d’autres en ligne. Amazon Prime Video Watch Party se déploie lentement auprès des membres US Prime. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs Web de Prime Video PC aux États-Unis.

La grande différence entre les deux systèmes est qu’aucune application ou extension n’est nécessaire pour Amazon Prime Video Watch Party. Accédez simplement au site Web Prime Video sur votre ordinateur portable ou de bureau et accédez au film ou à l’épisode télévisé que vous souhaitez regarder et partager. Voici comment lancer la fonction Watch Party:

Il doit y avoir une icône Watch Party sur la page si le service est pris en charge. Clique dessus. Il devrait y avoir une section sur le côté droit de la page pour entrer votre nom. Tapez-le dans la case, puis cliquez sur « Créer un groupe de surveillance ». Vous pouvez ensuite envoyer le lien Web généré de manière aléatoire à toute famille ou amis avec lesquels vous souhaitez regarder le film ou l’émission de télévision. Ils doivent tous également être membres de Prime Video et tous doivent être aux États-Unis. Une fois que ces amis ont reçu le lien, cliquez sur le film ou l’émission de télévision pour commencer la Watch Party.

En tant qu’hôte, vous pouvez également contrôler la vidéo que tout le monde voit. Vous pouvez mettre en pause, rembobiner ou avancer rapidement dans la vidéo pendant que le reste du groupe regarde. Ils peuvent également communiquer avec vous via la fonction de chat textuel, qui prend également en charge les autocollants. Vous pouvez avoir jusqu’à 100 personnes qui regardent la vidéo avec vous.

Soirée Hulu Watch

Comme Netflix Party, Hulu Watch Party n’est qu’une expérience sur PC. Comme Amazon Prime Video Watch Party, cette nouvelle fonctionnalité ne nécessite aucun téléchargement d’applications ou d’extensions. Les amis peuvent le regarder en ligne avec vous et faire des commentaires sur le chat pendant que vous le regardez tous ensemble. Voilà comment cela fonctionne:

Visitez Hulu.com via le navigateur Web. Recherchez un film ou une émission de télévision que vous souhaitez regarder avec d’autres personnes portant le logo Watch Party (trois personnes dans un cercle) sur la page Détails. Cliquez sur l’icône Watch Party. Cliquez ensuite sur « Commencer à regarder ». La lecture du film ou de l’émission télévisée doit commencer. Vous pouvez ensuite sélectionner l’icône de lien pour copier le lien vers la vidéo Hulu. Vous pouvez ensuite l’envoyer à sept de vos amis.

Vos amis doivent également avoir un compte Hulu, mais peu importe leur abonnement (ou vous). Il est disponible pour tous les abonnés.

Groupe Disney Plus

Disney Plus a un moyen pour vous et six de vos amis de regarder du contenu sur son service à distance. Contrairement à Netflix Party, cela fonctionne sur PC, mobile et même sur les téléviseurs intelligents. Il n’y a pas de chat vidéo, mais vous pouvez envoyer des SMS et utiliser des émojis avec vos amis. Nous avons un article complet sur son fonctionnement sur le lien ci-dessous:

Films partout à regarder ensemble

Movies Anywhere, le magasin de films numériques appartenant à Disney, a récemment lancé une nouvelle fonction «regarder avec des amis» appelée Watch Together. Jusqu’à 10 personnes peuvent regarder le même film à distance sur leur Smart TV, sur leurs appareils mobiles et sur un PC. La meilleure nouvelle est que certaines de ces personnes n’ont pas besoin de posséder le film pour le regarder. Movies Anywhere dispose d’une fonction Screen Pass qui permet à un hôte Watch Together d’envoyer jusqu’à trois passes à des amis qui ne possèdent pas le film, afin qu’ils puissent le regarder pendant une durée limitée. Encore une fois, il n’y a pas de chat vidéo, mais vous pouvez envoyer des SMS et des émojis avec vos amis.

Voici quelques façons de regarder Netflix et plus encore avec des amis, Netflix Party restant l’option la plus populaire. Nous mettrons à jour cet article si d’autres services sont lancés.