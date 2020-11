comment regarder les résultats en ligne depuis le Royaume-Uni ce soir et à quelle heure commence la couverture

Les Américains comptent les heures pour voter dans une course électorale amère, opposant le républicain sortant Donald Trump à son challenger démocrate Joe Biden Ce soir, nous devrions commencer à nous demander si le président Trump conservera sa place à la Maison Blanche, ou si M. Biden lui refusera un second mandat et de nombreuses chaînes d’information fourniront une couverture électorale en direct ce soir – voici comment vous pouvez diffuser l’événement en ligne. i’s TV newsletter: ce que vous devriez regarder ensuiteQuand les élections auront-elles lieu à la télévision? Les élections américaines auront lieu le 3 novembre 2020.Avec le décalage horaire, cependant, la majorité des émissions électorales au Royaume-Uni commenceront tard ce soir et seront principalement diffusées au Royaume-Uni. Comment puis-je diffuser les élections américaines en direct? BBC Le programme US Election 2020 de la BBC peut être regardé en ligne à partir de BBC iPlayer, soit via la diffusion en direct de BBC One, soit via la diffusion en direct de BBC News Channel. en mesure de regarder un flux en direct sur le site Web de BBC News sur la page en direct des élections américaines, où vous trouverez des mises à jour de texte, des tweets clés et une carte interactive avec les résultats et les données des sondages.Le programme en direct sera dirigé par Katty Kay de Washington et Andrew Neil de Londres, à partir de 23h30 (GMT) le mardi 3 novembre et sera également diffusé en direct à la télévision sur BBC One et BBC News Channel. Le président américain actuel Donald Trump (Photo de BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty Images) Christian Fraser montrera chaque résultat sur un écran spécial, tandis que Jon Sopel et Clive Myrie seront avec les campagnes Trump et Biden avec d’autres journalistes, dont Emily Maitlis, dans des États clés . Tina Daheley présentera des bulletins tout au long de la nuit et des experts seront sur place pour proposer des analyses.La couverture se poursuivra dans la matinée suivante, avec d’autres présentateurs prenant le relais au petit matin.Pour regarder une sélection de programmes supplémentaires, de courtes vidéos et des documentaires sur l’élection américaine de la BBC, comme What Does The Election Cost? ainsi que tous les débats, vous pouvez vous rendre sur BBC iPlayer.ITV Vous pouvez regarder l’émission spéciale de la soirée électorale d’ITV intitulée Trump Vs. Biden: Les résultats, en direct via ITV Hub, ici. La couverture en direct d’ITV, que vous pouvez également regarder sur sa chaîne de télévision, s’étend de 23 heures (GMT) à 6 heures du matin et sera dirigée par Tom Bradby, qui présentera l’émission depuis Washington. Il sera soutenu depuis le studio par le correspondant de Washington, Robert Moore et l’analyste politique américain Dr Keneshia Grant.Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden (photo de Win McNamee / Getty) De plus, Julie Etchingham fera un reportage en direct de l’état de swing de Floride, tandis que un groupe de politiciens, de militants et d’électeurs de tout le spectre politique américain offrira également un aperçu et une analyse. Ceux qui devraient faire une apparition incluent Anthony Scaramucci, Ann Coulter et Martin Luther King III.SkySky News peut être diffusé en direct en ligne, ici et via sa chaîne YouTube ici.L’émission électorale de Sky, appelée America Decides, commencera ce soir à 22 heures (GMT). et sera également disponible pour regarder sur la chaîne de télévision Sky News.L’émission sera animée par Dermot Murnaghan, et accompagnée par la correspondante américaine Cordelia Lynch, ancienne assistante de Donald Trump, Omarosa Manigault Newman et l’ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Sir Kim DarrDiffusée depuis un studio surplombant la Maison Blanche, l’émission présentera des résultats en direct, des analyses d’experts, des invités spéciaux et un «studio de réalité augmentée sur mesure permettant aux téléspectateurs de visualiser la« Course à la Maison Blanche »». Autres chaînes Il y aura également d’autres chaînes fournir une couverture électorale en direct qui peut être diffusée en ligne, notamment CNN, qui peut être regardée en direct, gratuitement, depuis le Royaume-Uni via son site Web ici. La chaîne diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais l’émission électorale officielle démarre à 21 heures GMT (16 heures HE). La plupart des chaînes d’information américaines diffuseront ce soir une couverture électorale, dont certaines pourront être diffusées en direct sur YouTube. Ceux-ci incluent ABC News qui peut être regardé ici, à partir de minuit ce soir (GMT). Parmi les autres diffuseurs pouvant être diffusés sur YouTube, citons CBS News, qui commence à 22 heures (GMT) et NBC News, qui débutera tôt et fournira une couverture toute la journée aujourd’hui, à partir de 11 heures (GMT). Quand saurons-nous les résultats? connaîtra les résultats de nombreux États aux premières heures du 4 novembre, il faudra peut-être encore un peu de temps avant de savoir qui sera le prochain président américain.En raison de la complexité du vote pendant la pandémie de coronavirus, les États ont adopté des approches différentes pour le traitement et compter les votes, certains prenant plus de temps que d’autres.Il existe trois façons de voter aux États-Unis: en personne le jour du scrutin, en personne et par anticipation, et via un bulletin de vote postal – qui seront tous comptés séparément et échelles de temps différentes. Pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles il peut prendre plus de temps que d’habitude pour connaître les résultats du vote, consultez notre article ici. Vous avez du mal à trouver votre prochaine série télévisée préférée? Vous avez du mal à trouver votre prochaine série télévisée préférée?

