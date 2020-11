Comment regarder le streaming Tenet

Tenet est-il sur Netflix?

L’une des plus grandes questions entourant la sortie en streaming de tout film est toujours centrée sur Netflix, en particulier lorsqu’un film donné sera disponible sur l’une des plateformes numériques les plus grandes et les plus populaires. La vérité est que personne ne sait vraiment à ce stade quand, ou même si, Principe trouvera son chemin vers Netflix. À l’heure actuelle, les films de Christopher Nolan se trouvent sur des services de streaming comme Amazon, Hulu, HBO Max et quelques autres, mais ils trouvent souvent leur chemin sur Netflix. Mais avec Warner Bros.essayant d’avoir autant d’yeux sur le thriller d’espionnage chronophage de 2020 et voulant également plus d’abonnés à HBO Max, le film pourrait se terminer là avant n’importe où ailleurs.

Si vous voyagez à l’extérieur du pays et que vous souhaitez accéder à votre file d’attente Netflix habituelle, vous pouvez le faire en utilisant un VPN.