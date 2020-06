Comment regarder le spécial Parcs et loisirs au profit de Feeding America

C’est une réunion de Parks and Recreation sur NBC alors que Leslie Knope, Ron Swanson et le gang se réunissent pour un spécial Parks and Rec afin de récolter des fonds pour Feeding America.

Leslie Knope, Ron Swanson et le gang de Pawnee, Indiana se sont réunis pour un épisode spécial de Parcs et loisirs pour amasser des fonds pour nourrir l’Amérique. le Parcs et loisirs diffusions spéciales jeudi soir à 20h30 ET sur NBC et sera disponible sur demande le lendemain.

Le spécial marque le premier épisode de la télévision scénarisée pour répondre aux événements actuels du monde réel de distanciation sociale en raison de la pandémie mondiale COVID-19. le Parcs et loisirs spécial se concentrera sur Leslie alors que notre fonctionnaire préférée va sur sa journée de travail tout en essayant de rester en contact avec ses amis à une époque où tout le monde se distancie socialement.

Tous vos favoris de Parcs et loisirs reviendra pour la spéciale, notamment Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir et Retta. De plus, vous pouvez vous attendre à quelques camées des autres personnages de Pawnee qui ont aidé à faire Parcs et loisirs l’une des meilleures comédies de tous les temps.

« Comme beaucoup d’autres personnes, nous cherchions des moyens d’aider et nous pensions que ramener ces personnages pour une nuit pourrait rapporter de l’argent », a déclaré le producteur exécutif Michael Schur dans un communiqué. «J’ai envoyé un e-mail plein d’espoir à la distribution et ils m’ont tous répondu dans les 45 minutes. Notre ancienne équipe «Parks and Rec» a rassemblé une tranche supplémentaire de 30 minutes de vie Pawnee (en quarantaine) et nous espérons que tout le monde l’appréciera. Et fait un don! «

« En ces temps d’incertitude, nous ne pouvons penser à personne mieux que Leslie Knope pour unir notre pays avec son enthousiasme et sa compassion effrénés », ont déclaré Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation par script, NBC Entertainment. «Un immense merci à Mike Schur et à la distribution de« Parks and Recreation »pour avoir organisé cette merveilleuse offre spéciale et apporté un sourire sur tous nos visages tout en recueillant des fonds pour une cause aussi valable.»

Vous pouvez consulter un extrait de la vidéo spéciale Parcs et loisirs ci-dessous

https://www.youtube.com/watch?v=5fjWFBpbrIY

Outre les bonnes nouvelles qui accompagnent un épisode bonus de Parcs et loisirs, la raison de ces retrouvailles est d’amasser des fonds pour Feeding America, la plus grande organisation de lutte contre la faim aux États-Unis.

State Farm et Subaru of America font des dons équivalents de 150 000 $ et combinés avec NBCUniversal et les scénaristes / producteurs / cast de Parcs et loisirs, 500 000 $ en dons de contrepartie seront versés jusqu’au 21 mai.

Comment faire un don à Feeding America au nom de Parks and Recreation

Collectivement, NBC, les acteurs, les scénaristes, les producteurs et les sponsors Subaru et State Farm donnent 500 000 $ en dons de contrepartie. Faites un don à www.feedingamerica.org/parksandrec pour vous assurer que chaque don est pris en compte dans notre match.

Si vous pouvez faire un don, veuillez envisager un don pour aider ceux qui en ont besoin. C’est ce que Leslie voudrait. C’est ce que nous voulons tous. Si vous n’êtes pas en mesure de faire un don en ce moment, pensez à regarder la spéciale pour soutenir et passer le mot à ceux qui pourraient faire un don afin que nous puissions tous faire notre part pour aider ceux qui en ont besoin.

Comment regarder le spécial Parcs et loisirs

Quoi: Spécial parcs et loisirs

Quand: 20 h 30 ET

Où: NBC

Streaming (à partir du 1er mai): application NBC, Hulu, Peacock, YouTube

