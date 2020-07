Comment regarder le 2e qualificatif du championnat du monde Clash of Clans

in

Le deuxième qualificatif pour le million de dollars Clash of Clans Le championnat du monde débutera du 24 au 26 juillet. Le gagnant se qualifiera pour le Clash of Clans Finales mondiales plus tard cette année.

Il y a six qualifications dans le Clash of Clans Championnat du monde 2020. Ils ont chacun une cagnotte de 45 000 $ et les vainqueurs s’affronteront en finale pour couronner le champion du monde.

Les qualifications devaient être un événement hors ligne au ESL Studio de Katowice, en Pologne. Cependant, ils sont joués en ligne en raison de la pandémie COVID-19.

Le mois dernier, ATN.aTTaX est devenu le vainqueur des premiers éliminatoires et a réservé sa place pour la finale mondiale. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Clash of Clans Deuxième qualification du Championnat du Monde 2020.

Format

Les quatre meilleures équipes des Play Cups de l’ESL et des ligues de guerre de clans en jeu se sont qualifiées pour les qualifications.

Ces huit équipes ont été divisées en deux groupes de quatre équipes chacun.

Les équipes s’affronteront dans un bracket à double élimination au sein de leurs groupes respectifs pour décider des deux équipes qui joueront en demi-finale.

Les équipes

Vatang, eleVen Original, RTK et Townhall.Legend se sont qualifiés dans les ligues de guerre de clans en jeu. Unicorns of Love, Euronics Gaming, PENTA et Nova Esports, quant à eux, ont réussi les ESL Play Cups.

Voici les résultats du tirage au sort des groupes pour ce qualificatif.

Matchups

Jour un

groupe A

Jeux RTK contre Euronics

Nova Esports-contre-Townhall.

Looser one contre Looser two

Groupe B

Licornes de l’amour contre Vatang

Onze Original contre Penta

Looser one contre Looser two

Jour deux

Groupe A et B

Équipe gagnante contre équipe gagnante deux

Décider un contre deux

Jour trois

Demi-finales et finales.

Récompense

Première place: 125000 $ et une place à la finale mondiale

Deuxième place: 7500 $

Troisième à quatrième place: 5000 $

De la cinquième à la huitième place: 3750 $

Courant

Tous les matchs seront diffusés en direct sur le site officiel Clash of Clans Chaîne YouTube à partir de 9h CT.

