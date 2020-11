Comment regarder DreamHack Masters Winter Europe

in

Seize CS: GO Les équipes joueront au DreamHack Masters Winter Europe à partir du lundi 30 novembre à 6h du matin.

DreamHack a dû étendre le tournoi dans quatre régions au total – Europe, Amérique du Nord, Asie et Océanie – à cause de la pandémie COVID-19. Le tournoi européen mettra en vedette certaines des meilleures équipes du monde et offrira une cagnotte de 150 000 $.

Bien qu’ils aient été joués en ligne, deux équipes nord-américaines joueront au DreamHack Masters Winter Europe — FURIA et Team Liquid — parce qu’elles se sont rendues en Europe pour jouer aux tournois BLAST Premier Fall. Ce sont deux des meilleures équipes que l’Amérique du Nord a à offrir, alors nous verrons si l’une d’entre elles peut voler le championnat à l’une des équipes européennes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur DreamHack Masters Winter Europe.

Courant

DreamHack Masters Winter Europe sera diffusé sur les deux chaînes Twitch de DreamHack car il y aura deux matchs en direct en même temps selon les jours. Si votre équipe préférée ne joue pas sur la diffusion principale, vous pouvez la suivre sur la deuxième chaîne.

Format

DreamHack a divisé les 16 équipes en deux groupes GSL à double élimination de huit équipes chacun. Tous les matchs seront des séries au meilleur des trois. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires.

Les séries éliminatoires comporteront un bracket à élimination simple. Tous les matchs seront disputés dans le meilleur des trois séries, à l’exception de la grande finale, qui sera un meilleur des cinq.

DreamHack distribuera 150 000 $ au total, mais le détail de la cagnotte n’a pas encore été publié.

Les équipes

groupe A

Héroïque

cadiaN

personne

stavn

b0RUP

TeSeS

Complexité

blâmeF

k0nfig

Poizon

SE RUER

jks

Entraîneur: keita

phases

olofmeister

Coldzera

pluie

cassant

Kjaerbye

Esprit

moi

certains meurent jeunes

iDISBALANCE

hachoir

magixx

Entraîneur: définitivement

Gambit

nafany

sh1ro

Hobbit

Ax1le

interdire

Entraîneur: groove

Cloud 9

woxic

es3tag

ALEX

souple

Medes

Entraîneur: Kassad

c0ntact

Expiration

ottoNd

Snappi

Spinx

rigoN

Entraîneur: NeiL_M

ENCE

allu

ensoleillé

Jamppi

à faire

SADDYX

Entraîneur: sAw

Groupe B

Astralis

tête

dispositif

dupreeh

Magique

Xyp9x

Bubzkji (sixième joueur)

Entraîneur: zonic

G2

Nexa

chasseur-

kennyS

Personne

AmaNeK ou JaCkz (à déterminer)

Entraîneur: maLek

FUREUR

KSCERATO

yuurih

art

HEN1

COPAINS

Liquide d’équipe

Stewie2K

NAF

Choisir

Twistzz

Sinistre

Entraîneur: Moses

Mousesports

chrisJ

ropz

Karrigan

Bymas

congelé

Entraîneur: mithR

DIEU

emi

STYKO

Dix

mien

Dangereux

Entraîneur: Devilwalk

Germer

Vitesses

faveN

denis

S’il vous plaît

snatchie

Entraîneur: enkay J

Nord

Regardez

cajunb

Lekr0

Kristou

créer

Entraîneur: Jumpy

Programme

Lundi 30 novembre

6h CT: héroïque contre c0ntact

6h CT: FaZe contre Spirit

9h30 CT: Astralis contre GODSENT

9 h 30 CT: Liquid vs mousesports

13h CT: Complexité vs ENCE

13h CT: Cloud9 contre Gambit

Mardi 1 décembre

6h CT: G2 contre Sprout

6h CT: FURIA vs North

Vous pouvez suivre le calendrier du tournoi sur le site officiel de DreamHack. DreamHack Masters Winter Europe durera jusqu’au 6 décembre.