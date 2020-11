Comment regarder Disney + au Brésil

Pandora Charm Pendant Disney Mulan

Mi-princesse, mi-guerrière, ce charm en argent 925/1000e montre les deux facettes de Mulan, personnage Disney – la manière dont la société la voit et le regard qu'elle porte sur elle-même. Le charm Mulan symbolise qu'elle est les deux et aucune à la fois, et porte le message « Be strong and be yourself »