Comment récupérer des messages supprimés d’Instagram ?

Avez-vous déjà supprimé un message direct Instagram et souhaité plus tard ne pas l’avoir fait ? Eh bien, la bonne nouvelle est que vous pouvez récupérer ces messages. Bien qu’Instagram ne rende pas les étapes pour le faire apparentes, le processus est relativement simple.

Si vous cherchez un moyen de récupérer vos messages Instagram supprimés, continuez à lire. Dans cet article, nous couvrons quelques façons de récupérer vos DM qui sont rapides et faciles à suivre.

Récupérer les messages Instagram supprimés à l’aide des données Instagram

Que vous préfériez garder les choses en ordre et fréquemment nettoyées, ou que vous ayez accidentellement supprimé vos DM, vous voudrez peut-être à un moment donné les récupérer. Il existe plusieurs façons de le faire, la première étant d’utiliser les données Instagram.

Lorsque vous supprimez vos messages, ils disparaissent de votre appareil iOS ou Android mais restent sur les serveurs d’Instagram. À l’aide des données Instagram, vous pouvez télécharger ces informations stockées, notamment des vidéos, des photos et des messages. A partir de ces données, vous pourrez ensuite extraire vos messages supprimés.

Avant de commencer, il est important de noter que vous devrez suivre ces étapes sur la page Web d’Instagram, car l’application ne permet pas ce processus. Commençons:

Ouvrez votre navigateur Internet et accédez à https://www.instagram.com, puis connectez-vous à votre compte si ce n’est déjà fait. Faites un clic droit sur votre « Icône de profil » situé dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez « Profil » du menu. De là, cliquez sur le « Editer le profil » bouton. Choisir la « Confidentialité et sécurité » option dans le menu contextuel à gauche de l’écran. Faites défiler le menu et localisez « Téléchargement de données ». Cliquez sur l’option sous cet en-tête appelée « Demander le téléchargement. » Entrez votre « adresse e-mail » dans la zone de texte et choisissez votre format de téléchargement (« HTML » ou « JSON »), puis cliquez sur « Suivant. » Vérifiez votre identité en saisissant votre « le mot de passe, » puis cliquez sur « Demander le téléchargement. » Instagram envoie alors un lien qui vous amène aux fichiers de données que vous avez demandés. Vérifiez votre courrier électronique et trouvez le message d’Instagram avec le sujet « Vos informations Instagram ». Cliquez sur le bouton marqué « Télécharger l’information. » Le lien vous ramène à Instagram pour télécharger vos données. Entrez votre « identifiants de connexion », puis cliquez sur « Connexion. » Une page Instagram se charge en vous donnant le lien pour obtenir vos données. Cliquer sur « Télécharger l’information. » Décompressez le dossier téléchargé. Pour l’option HTML, allez à « messages -> boîte de réception -> [named folder] », puis cliquez sur le « fichier de messages html. » Pour l’option JSON, passez à l’étape 15. Le fichier ouvert doit afficher tous les messages stockés sur les serveurs Instagram, en utilisant le format HTML. Pour l’option JSON, recherchez et ouvrez le fichier nommé « messages.json » avec un éditeur de texte—vous pouvez faire un clic droit et choisir « Ouvrir avec. » Le fichier ouvert doit afficher tous les messages stockés sur les serveurs Instagram, en utilisant le format JSON.

Tous les messages que vous avez envoyés sur Instagram seront disponibles dans le dossier « messages » du téléchargement compressé.

Il est important de noter certaines choses avec cette méthode. D’abord, Instagram peut prendre jusqu’à 48 heures pour vous envoyer l’e-mail contenant vos données. Si l’e-mail n’arrive pas immédiatement dans votre boîte de réception, ne vous inquiétez pas. Aussi, le lien qui vous a été envoyé dans l’e-mail expire quatre jours après sa réception. Si vous cliquez sur le lien quatre jours après avoir reçu l’e-mail, cela ne fonctionnera pas et vous devrez répéter les étapes ci-dessus.

Utiliser Facebook pour récupérer des messages Instagram supprimés

Une autre façon de récupérer vos messages est d’utiliser Facebook. Facebook a acquis Instagram en 2012 et, par conséquent, de nombreuses applications sur les deux plates-formes ont été liées. Cela est pratique lorsque vous essayez de récupérer des messages Instagram supprimés.

Cependant, pour que cette méthode fonctionne, votre compte Instagram devra être lié à votre compte Facebook. Vous saurez si vos comptes sont liés car chaque fois que vous publiez sur Instagram, il vous sera demandé si vous souhaitez partager votre publication sur Facebook.

De plus, vous devrez utiliser votre navigateur Web pour cette méthode et non les applications sur votre appareil iOS ou Android.

Pour commencer à récupérer vos messages, voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre compte Facebook (il doit s’agir du compte lié à votre profil Instagram.) Accédez à votre boîte de réception Facebook. Dans le volet gauche de la fenêtre se trouve l’option « Instagram Direct ». (Cela peut également s’afficher uniquement sous forme d’icône. Cette icône ressemble à un avion en papier.) Cliquez sur cette option. Triez ces messages pour trouver le DM que vous recherchez.

Cette option est excellente pour les cas où vous avez un besoin urgent d’informations et que vous n’avez pas le temps d’attendre jusqu’à 48 heures, comme l’exigent les étapes ci-dessus pour les données Instagram.

Gardez à l’esprit que vos deux comptes de médias sociaux doivent être liés à l’avance avant d’essayer cette option. Sinon, vous ne verrez pas l’option « Instagram Direct » à l’étape 3 et vous ne pourrez pas accéder à vos DM.

Utilisation d’une application tierce

Enfin, vous pouvez récupérer les messages Instagram supprimés à l’aide d’une application tierce. Vous pouvez télécharger ces applications depuis l’App Store (pour les utilisateurs d’iOS) ou le Google Play Store (pour les utilisateurs d’Android).

Ces outils fonctionnent en accédant aux fichiers de cache sur votre appareil iOS ou Android pour récupérer les données et les messages supprimés. Le logiciel vous permet de récupérer une variété de fichiers, pas seulement des textes ou des DM. Ces applications sont relativement simples à utiliser et sont accompagnées d’instructions faciles à suivre qui permettent de récupérer rapidement et facilement vos informations supprimées.

Si vous utilisez un iPhone, un logiciel populaire à utiliser est U.Fone. Ce programme peut également être utilisé sur votre Mac ou PC Windows pour récupérer les données perdues. Cet outil vous permet de récupérer vos DM Instagram perdus et une gamme d’autres données, y compris des messages texte, des photos, des vidéos, des données Whatsapp, l’historique des appels, des contacts et des fichiers audio.

Les utilisateurs d’Android peuvent utiliser FoneLab ou un logiciel similaire. Fonelab facilite la récupération des données supprimées telles que les messages, les photos, les vidéos, les fichiers audio, les contacts et même les données Whatsapp. Le logiciel est rapide et facile à installer et vous guide dans les étapes à suivre pour récupérer vos informations. FoneLab propose également une récupération logicielle iOS et une foule d’autres options telles que la sauvegarde et la restauration des données.

Bien que l’utilisation de logiciels comme celui-ci puisse être utile, c’est toujours une bonne idée de vérifier d’abord les programmes que vous allez utiliser. De nombreuses options annoncées sont des arnaques. Les pirates les utilisent pour accéder à vos informations personnelles et à vos profils de réseaux sociaux. Les outils de récupération Instagram en ligne font souvent partie de ces escroqueries. Le téléchargement de logiciels tels que ceux suggérés ci-dessus est une option beaucoup plus sûre.

Messages Instagram récupérés

Récupérer vos messages Instagram supprimés est simple une fois que vous savez comment. Les étapes décrites dans cet article vous aideront à récupérer vos données rapidement et simplement. Que vous choisissiez d’utiliser Instagram Data, Facebook ou une application tierce, récupérer vos DM supprimés ne prendra pas de temps du tout.