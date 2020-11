Alors que nous passons à une nouvelle console, se pose la grande question de savoir quoi faire avec la dernière génération de consoles. Avec la PS5, la transition entre les générations est plus fluide, en grande partie grâce à la rétrocompatibilité vous permettant d’emporter votre bibliothèque avec vous. Il y a cependant quelques choses que vous pouvez faire avec votre PS4 pour vous préparer pour la PS5 et être prêt pour la prochaine génération de jeux.

Peut-être avez-vous eu la chance d’obtenir votre PS5 aujourd’hui. Vous attendez peut-être toujours que Target se mette à jour avec les informations de suivi. Ou vous pourriez être l’une des personnes qui retardent (ou qui n’ont pas encore réussi à obtenir une commande PS5). Quoi qu’il en soit, en attendant votre nouvelle console, voici comment préparer votre PS4 pour la PS5:

Comment préparer votre PS4 pour la PS5

Disque dur externe

Procurez-vous un disque dur externe si vous n’en avez pas déjà et chargez-le avec vos jeux PS4. La PS5 peut utiliser le disque dur externe de votre PS4 comme appareil plug-and-play, vous permettant de lire votre bibliothèque complète (presque) via une compatibilité ascendante. Au lieu de devoir retélécharger ou transférer vos jeux PS4 sur votre nouvelle PS5, il vous suffit de charger un disque dur externe avec vos jeux et vous pourrez y accéder instantanément sur la nouvelle console.

De plus, pour tous les nouveaux jeux PS4 que vous téléchargez sur votre PS5, la nouvelle console mettra par défaut les jeux PS4 sur le disque externe pour économiser de l’espace sur le SSD. Compte tenu de l’espace limité pour les jeux PS5 qui ont besoin du SSD pour fonctionner, vous voudrez en mettre autant que vous le pouvez sur un disque externe.

Nous avons recommandé un certain nombre d’excellents disques durs externes à cet effet, y compris le 5 To WD_Black, qui devrait offrir beaucoup d’espace de stockage pour votre bibliothèque PS4.

Sauvegardez vos sauvegardes

À quoi sert la totalité de votre bibliothèque PS4 si vous devez tout recommencer? Assurez-vous de sauvegarder vos fichiers de sauvegarde à partir de votre PS4 afin que lorsque vous jouez à vos jeux sur PS5, vous n’ayez pas à manquer un battement. Il existe plusieurs façons de sauvegarder vos sauvegardes. Les membres PlayStation Plus peuvent utiliser l’option gratuite Cloud Storage (qui est également automatisée, si vous avez activé ce paramètre). Vérifiez simplement que toutes les sauvegardes actuellement téléchargées sont les dernières avant de les utiliser sur votre PS5.

Vous pouvez également transférer vos fichiers de sauvegarde via une clé USB assez facilement si vous n’avez pas ou ne faites pas confiance à l’option PS Plus Cloud Storage, et il existe également une option pour transférer directement de la PS4 vers la PS5.

Configuration pour la lecture à distance PS5

Maintenant que votre PS5 est en main, ne vous débarrassez pas de votre PS4! Sony a récemment ajouté un outil de lecture à distance PS5 à la PS4, vous permettant de l’utiliser efficacement comme hub distant pour votre PS5. Personnellement, j’ai déménagé ma PS4 dans mon bureau, permettant à ma PS5 de conserver sa nouvelle maison dans le salon. Cependant, avec la lecture à distance PS5 sur la PS4, je peux toujours accéder à ma PS5 depuis mon bureau sans avoir besoin d’une deuxième console. C’est une excellente option si vous souhaitez installer votre PS5 dans plusieurs pièces ou si vous ne souhaitez pas emmener votre PS5 avec vous. Jetez plutôt cette PS4 dans votre valise et vous pourrez toujours accéder à distance à votre console domestique de nouvelle génération (maintenant de génération actuelle).

Et c’est fondamentalement ça. La connexion à la PS5 transfère pratiquement tous vos paramètres d’identification PSN de manière transparente, ce qui rend le processus extrêmement simple et indolore. Les quelques détails supplémentaires ci-dessus vous permettent simplement de ne pas rencontrer de plis lors de la configuration sur le nouveau système, ainsi qu’une option assez intéressante pour étendre la portée de votre console PS5.

Avons-nous manqué quelque chose ici? Comment avez-vous préparé votre PS4 pour la nouvelle génération de PlayStation? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.