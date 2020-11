Comment précharger – Taille de fichier pour PS4, PS5, Xbox One, Series X et PC – .

Call Of Duty Black Ops Cold War est le prochain épisode de la série interminable de tir à la première personne, et sa version bêta était la plus téléchargée, suggérant que l’entrée pourrait recevoir le plus grand lancement de l’histoire de la série. Que vous soyez un nouveau venu ou un fan régulier, la bonne nouvelle est que vous pouvez précharger Call Of Duty Black Ops Cold War bien avant sa date de sortie. Vous découvrirez ici comment précharger et vous trouverez également la taille de fichier pour PS4, PS5, Xbox One, Series X et PC.

Si vous êtes un joueur consolateur, vous devez savoir à l’avance que – pour obtenir une mise à niveau gratuite de nouvelle génération – vous devrez précommander la version groupée Cross-gen du jeu. Alors que l’édition standard sera jouable sur la prochaine génération via la compatibilité ascendante, la version nouvelle génération du jeu se vanter de quelques améliorations.

Mais quelle que soit l’édition que vous envisagez d’acheter, vous découvrirez ci-dessous comment précharger Call Of Duty Black Ops Cold War, et vous trouverez également sa taille de fichier pour PS4, PS5, Xbox One, Series X et PC.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bande-annonce de lancement officielle

mariée

719181

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bande-annonce de lancement officielle

/static/uploads/2020/10/668150_t_1603789897.jpg

668150

centre

Vous pouvez précharger Call Of Duty Black Ops Cold War sur Xbox One et PS4 à partir du 5 novembre à 21h00 PT, ainsi que le 6 novembre à 00h00 EST et 05h00 GMT.

Quant au PC, vous ne pourrez précharger Call Of Duty Black Ops Cold War que le 10 novembre à 10h00 PT, avec un pré-téléchargement disponible pour Xbox Series X et PS5 disponible respectivement le 10 et le 12.

En ce qui concerne les prix via le PSN Store, l’édition Standard coûte 59,99 £ tandis que le bundle Cross-gen est de 64,99 £.

Encore une fois, la version Standard sera jouable sur les systèmes de nouvelle génération via une compatibilité ascendante, mais le bundle Cross-gen fournira une mise à niveau gratuite vers la version améliorée PS5 et Xbox Series X.

Enfin, une édition ultime est également disponible pour 89,99 £.

Quelle est la taille du fichier Black Ops Cold War?

La taille du fichier pour Call Of Duty Black Ops Cold War sur PS4 et PS5 est de 95 Go et 133 Go.

En ce qui concerne la Xbox One et la Xbox Series X, la taille du fichier pour Call Of Duty Black Ops Cold War est de 93 Go et 136 Go.

Enfin, pour PC, l’ensemble du jeu coûte 152 Go sur des graphismes ultra, le multijoueur représentant 35 Go d’espace occupé.

Vous pourrez bientôt précharger Call Of Duty Black Ops Cold War, et les exigences de grande taille de fichier ne sont pas du tout surprenantes.

Cependant, il y a une inquiétude compréhensible au sujet de tous les gros correctifs et mises à jour qui vont suivre si Modern Warfare est quelque chose à faire.

Dans d’autres nouvelles, Pokémon Go Little Cup: Meilleur Pokémon dans le nouveau méta-jeu de la ligue

Partager : Tweet