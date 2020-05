Comment pouvez-vous regarder la saison 5 de Billions en ligne – Showtime, Cast, Plot et d’autres détails

– Publicité –



Voyons la saison 5 de Billions en ligne et à nouveau et la querelle fiscale recommence. Même le drame Showtime revient pour une saison et nous sommes ravis puisque Billions revient actuellement à sa rivalité d’origine: Axe contre Chuck.

Des milliards d’années 5 tombent dimanche soir en utilisant de nouvelles querelles de nouvelles catastrophes et de nouveaux visages. Alors que Bobby Axelrod (Damien Lewis) et Chuck Rhoades (Paul Giamatti) étaient alliés dans la saison 4, ils ont aujourd’hui relancé leurs hostilités.

Chuck mijote la dissolution du mariage avec Wendy (Maggie Siff) ainsi que sa relation continue avec Bobby – ou peut-être que leur amitié deviendra amoureuse? Il est également curieux de savoir comment Bobby l’a contraint, en tant que procureur général de New York, à abattre l’incroyable futuriste Taylor Mason (Asia Kate Dillon). Ainsi, à Axe Capital en tant que gadget, Taylor a été renvoyé par Chuck en guise de vengeance.

Bobby n’est pas au courant de sa dernière séparation depuis qu’il voit un jalon. Mais il sait qu’il devra être à la recherche de Taylor, et il a une nouvelle compétition sous la forme de Mike Prince (Corey Stoll), un chef d’entreprise avec une perspective très différente.

Comme l’a expliqué Stoll Entertainment Weekly, «Dans notre toute première photo, nous nous battons. Il est cette série compétitive identique à Axe, mais il est tempéré avec ce lecteur pour faire grand. Il y a beaucoup de conflits entre Prince et d’autres personnages, mais plus fort que cela est le combat en lui-même pour compenser le fait d’être une personne philosophique et fantastique. »

Le premier épisode de la saison 5 de The Billions sera diffusé le dimanche 3 mai à 21 h. Eastern aujourd’hui sur Showtime

Prince n’est pas le seul nouveau venu à la saison 5 de Billions.

Les sept premiers épisodes de la saison 5 de Billions ont terminé leur production avant la fermeture d’Hollywood. Ce printemps, ils diffuseront. Plus tard cette saison, les cinq autres viendront probablement.

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour regarder la saison 5 de Billions en ligne. De plus, voir l’aperçu sous:

Comment regarder la saison 5 de Billions en ligne en utilisant un VPN?

Parce que Showtime n’est pas facilement disponible pour voir sur votre pays ne signifie pas que vous devez manquer de regarder la période de Billions 5. Si vous êtes soumis à des restrictions géo-clôturées, vous pouvez observer la première de la saison 5 de Billions, peu importe où vous » re avec le support d’un réseau privé virtuel (VPN).

Notre choix pour votre meilleur VPN sera ExpressVPN. Il répond aux besoins du VPN et est facile à utiliser et offre des vitesses Internet rapides, ce qui le rend simple à diffuser en un rien de temps à configurer. De plus, il fonctionne sur presque tous les appareils, à commencer par iOS et Android et y compris les appareils de streaming comme Amazon Fire TV Stick et Apple TV. De plus, des consoles de jeux comme PlayStation 4 et Xbox One.

The Way to watch Billions an 5 aux États-Unis

Les abonnés peuvent même utiliser leur identifiant pour regarder l’événement en direct ou à la demande sur l’application ou le site Web ShowtimeAnytime.

Si vous avez déjà coupé le câble, vous pouvez observer Showtime en tant que chaîne supplémentaire sur Amazon Prime Video (10,99 $ par mois) ainsi que par le biais de plusieurs solutions de streaming TV en direct, y compris Hulu With Live TV, YouTube TV, Sling TV, Fubo TV et AT&T TV Now.

Nous recommandons Hulu, qui propose une programmation originale comme The Handmaid’s Tale, Devs et Little Fires Everywhere. Il bénéficie également d’un essai gratuit d’une semaine. YouTube TV est le meilleur pour les personnes qui veulent tout enregistrer, car il dispose d’un DVR Cloud infini.

Sling est une option moins chère et vous pouvez maintenant regarder une grande partie de son matériel sans frais, grâce à la promotion Happy Hour Around America de 17 h à minuit Eastern.

The Way to see Billions season 5 au Royaume-Uni

La bonne nouvelle est que les fans britanniques peuvent regarder la saison 5 de Billions sur Sky Atlantic. La mauvaise nouvelle est cependant qu’il n’y a pas de date de première britannique. Si vous ne pouvez pas attendre et que vous devez le voir exactement à la même heure et au même jour que tout le monde, jetez un œil à ExpressVPN.

Voir Billions an 5 au Canada

Si vous êtes au Canada, vous pouvez regarder Billions an 5 à la même heure que les États-Unis, donc le dimanche 3 mai à 21 h sur l’agence de streaming Crave. Vous pouvez également ajouter en tant que station parmi la plupart des principaux fournisseurs de télévision canadiens sur Showtime.

Comment regarder Billions an 5 en Australie

Amateurs d’Aussie, vous pouvez même regarder la saison 5 de Billions le même jour que l’introduction aux États-Unis. Il vous suffit de vous abonner au service de streaming Stan. Jetez un œil à leur procès.

Casting de la saison 5 de Billions

Les trois acteurs principaux sont de retour pour Billions an 5: Damien Lewis en tant que milliardaire des fonds spéculatifs Bobby « Ax » Axelrod, Paul Giamatti en tant que procureur général de New York Chuck Rhoades ainsi que Maggie Siff en tant que coach de performance Axe Capital Wendy Rhoades.

Sont également de retour:

Asia Kate Dillon en tant que Taylor Amber Mason – analyste chez Axe Capital qui a fait Taylor Mason Capital David Costabile dans le rôle de Mike «Wags» Wagner – COO d’Ax Capital Jeffrey DeMunn dans le rôle de Charles Rhoades, père – le papa riche et politiquement connecté de Chuck Condola Rashād en tant que Kate Sacker – avocate adjointe des États-Unis dans le district sud de New York. Toby Leonard Moore en tant que Bryan Connerty – ancien protégé de Chuck au bureau du procureur américain Kelly AuCoin en tant que «dollar» Bill Stearn – directeur de portefeuille chez Ax Capital

Quant aux personnages qui ont récidivé ou fait des apparitions Auparavant, certaines personnes qui peuvent apparaître dans la saison 5 incluent:

Malin Åkerman en tant que Lara Axelrod – l’ex-femme de Bobby

Malachi Weir en tant que Lonnie Watley – AUSA

Terry Kinney comme Hall – un fixateur sur la masse salariale d’Axelrod

Glenn Fleshler dans le rôle d’Orrin Bach – l’avocat d’Axe

Stephen Kunken dans le rôle d’Ari Spyros – l’esprit de conformité chez Ax Capital

Jerry O’Connell en tant que Steven Birch – un gestionnaire de fonds de couverture égal

Christopher Denham comme Oliver Dake – procureur américain pour l’est de New York

Daniel K. Isaac en tant que Ben Kim – employé d’Ax Capital

Rob Morrow comme Adam DeGiulio – juge dans le district sud de New York

Matt Servitto en tant que gouverneur de New York Bob Sweeney

Et ci-dessous sont les acteurs de la saison 5 de Billions:

Julianna Margulies en tant que Catherine Brant: professeur de sociologie de l’Ivy League et auteur à succès

Corey Stoll en tant que Michael Prince – chef d’entreprise

Roma Maffia en tant que Mary Ann Gramm – District Attorney of Manhattan

Daniel Breaker en tant que Scooter Dunbar – le bras droit de Michael Prince

Frank Grillo comme Nico Tanner – un artiste contemporain

Rick Hoffman en tant que Dr. Swerdlow

Becky Lynch comme elle-même

