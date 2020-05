Comment Popeye en a fait «Supergirl», les mises à jour du jeu vidéo «The Avengers» à venir et plus encore / Film

Est-ce que plus de spectacles de DC Universe arriveront sur HBO Max comme Patrouille du destin? Comment un PopeyeLe restaurant de poulet Super Girl film? Quand Marvel Les Vengeurs jeu vidéo débute quelques nouvelles séquences de gameplay? Comment serait James Gunn penser à David Ayer sortir sa version de Suicide Squad? Depuis combien de temps Homme araignée retombées Cagnotte été dans les travaux? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici une promo pour le troisième épisode à venir de la nouvelle série de DC Universe Stargirl, également diffusé sur The CW.

Vous voulez entendre l’histoire d’un Popeye’s devant le restaurant de poulet a été mis en évidence dans Super Girl?

DC’s Legends of Tomorrow doit faire face au chaos dans le cinquième épisode à venir de la saison 15, « Swan Thong. »

Les Vengeurs et Iron Man 3 jouera à Hong Kong alors que les salles rouvriront après la levée des restrictions sur les coronavirus.

De nouvelles images de gameplay seront révélées pour Les Vengeurs nouveau jeu vidéo dans un flux War Table le 24 juin.

Patron de DC Universe Kevin Reilly dit Patrouille du destin est actuellement le seul spectacle de DC Universe diffusé sur HBO Max.

Oiseaux de proie artiste de concept Greg Hopwood a partagé ce design alternatif sexy pour Chasseresse dans le film DC.

Michael Rowe veut faire un retour Abattu dans le Arrowverse après Suicide Squad l’a forcé à partir.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: