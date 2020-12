Comment pimenter sa vie de couple ?

La sexualité est un élément des plus fondateurs dans le couple, pourtant cet aspect de notre vie est parfois négligé au profit d’un quotidien chargé. Au fil des ans, le risque est de développer de profondes insatisfactions et d’assister à un couple qui s’oublie. En effet, et bien que tout le monde ait des besoins différents, la sexualité permet de renforcer les liens entre partenaires à l’occasion d’une profonde connexion et d’un plaisir complice où chacun s’abandonne à l’autre. Afin d’entretenir cette flamme essentielle et pimenter la sexualité de votre couple, nous vous donnons quelques idées concrètes pour vous guider.

Sortir de votre chambre pour des lieux inspirants

Parmi les premières possibilités qui s’offrent à vous, le changement de lieu est l’un des plus excitants. En découvrant un nouvel environnement, vous profitez d’un cadre stimulant et neutre qui peut vous inviter à des instants de sensualité différents. Selon votre humeur, mais aussi votre sensibilité, vous pouvez donc varier les plaisirs avec des lieux qui invitent à l’érotisme.

Planifier un weekend à l’hôtel

La France compte de nombreux établissements hôteliers sur tout le territoire. Pour pimenter votre vie de couple, vous pouvez vous évadez le temps d’un weekend à deux sans autre impératif que ceux de vous redécouvrir et de prendre du plaisir ensemble. Loin des contraintes du domicile, vous pouvez orienter cette escapade sur le bien-être avec un hôtel spa qui vous permet également de profiter de soins agréables, ou privilégier un moment de tendresse dans un hôtel romantique qui vous rapproche. Quel que soit votre choix, ce weekend hors du temps est l’occasion de retrouver votre couple à chaque moment, qu’il s’agisse d’un réveil qui s’éternise sous la couette, ou bien d’un bain partagé à deux.

Réserver des lieux insolites

En évitant le confort classique d’une chambre d’hôtel, vous découvrez des environnements propices à une sexualité libérée pour une escapade à deux dédiée aux plaisirs. C’est le cas par exemple avec les cabanes dans les arbres. Réparties sur des terrains immenses, ces locations vous donnent l’impression d’être seuls au monde, avec un espace qui tient compte uniquement de l’essentiel pour vous recentrer sur vous. Isolés au milieu des arbres, vous profitez d’un panorama exceptionnel et d’une intimité sans pareil pour pimenter votre sexualité et prendre du plaisir à deux.

Organiser un 5 à 7 coquin à l’hôtel

Briser la routine pour stimuler la sexualité de votre couple, c’est aussi s’affranchir des schémas répétitifs de votre emploi du temps pour surprendre votre partenaire. À cette occasion, une rencontre à l’hôtel de 5 à 7 fait indéniablement partie de ces rendez-vous excitants. Habituellement attribuées aux couples illégitimes, ces rencontres rapides peuvent être l’occasion d’un désir intense et d’un petit goût d’interdit qui pimente vos rapports conjugaux pour un plaisir inédit.

S’amuser avec de la lingerie

La lingerie est un atout indispensable pour surprendre ou exciter son partenaire. Avec des modèles variés et adaptés à toutes les morphologies, s’offrir un nouvel ensemble peut donc être l’occasion d’un moment coquin où la découverte de votre tenue renforce votre désir à tous les deux.

Varier sa lingerie

Bien que les classiques ensembles noirs et blancs soient souvent les plus pratiques pour correspondre à vos tenues vestimentaires, les grandes marques de lingerie comme les petits créateurs proposent des modèles colorés pour un look sensuel qui se démarque du quotidien. Les ensembles rouges par exemple ont toujours su évoquer la séduction à la perfection. Vous pouvez également choisir des modèles lacés ou avec des petits bijoux pour vous sentir irrésistible et attiser le désir de votre partenaire.

Oser la lingerie coquine

Bien que la lingerie coquine puisse présenter des ensembles qui peuvent sembler plus complexes de prime abord, elle est surtout l’occasion de vous mettre en valeur de façon incomparable. Une tenue qui vous donne une certaine assurance et fait indéniablement de l’effet à votre partenaire. Vous pouvez alors choisir parmi les corsets, les porte-jarretelles, les guêpières, ou encore les bodys pour trouver un modèle qui correspond à vos goûts et qui saura débuter de la meilleure façon un instant de plaisir coquin et complice.

Découvrir de nouvelles expériences à deux

Pour pimenter la sexualité de votre couple, il peut être très simple de bousculer vos habitudes avec des accessoires variés, pensés pour des moments de plaisirs sensuels. Si certains articles sont l’occasion de surprises excitantes, d’autres produits plus pointus doivent être abordés ensemble et dans le respect des envies de chacun.

Oser les déguisements

Si vous vous sentez à l’aise à l’idée de jouer un personnage, les déguisements peuvent être l’opportunité d’un jeu de rôle incroyablement stimulant. Avec des tenues d’infirmière, de soubrette, d’écolière, ou de policière, et des perruques variées, vous suivez un scénario original et excitant pour des plaisirs inédits. L’occasion de libérer votre sexualité dans un contexte qui se démarque de votre quotidien.

Acheter des jouets

Les sextoys se sont largement diversifiés ces dernières années et vous permettent de découvrir ou d’amplifier vos sensations à deux. Avec des modèles divers qui s’adaptent à toutes les envies et toutes les pratiques, vous pouvez vous initier à deux simplement avec des vibromasseurs ou des cockrings, ou faire évoluer vos rapports avec des articles plus spécifiques tels que le plug anal ou les oeufs vibrants connectés. Dans tous les cas, vous profitez de nouvelles sensations avec un instant coquin où chacun est à l’écoute de l’autre pour une expérience optimale.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour éviter la routine, et retrouver le désir des premiers émois avec un couple uni et épanoui sexuellement. Avec des sites fiables et discrets, vous profitez d’un large choix pour trouver tous les accessoires de vos envies en quelques clics. Parmi eux, LOVE AND VIBES vous promet des articles de qualité pour des moments coquins exceptionnels. N’hésitez donc pas à consulter les diverses catégories de leur site, et profitez de sensations inédites à deux !