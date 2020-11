Comment photographier un portrait en mode nuit avec l’iPhone 12 Pro / Max

Apple a fondamentalement popularisé la photographie en mode Portrait à profondeur de champ en introduisant le iPhone 7 Plus et son téléobjectif. À l’aide d’algorithmes du logiciel de l’appareil photo, il a profité des deux objectifs de l’iPhone 7 Plus pour créer l’apparence d’une image prise avec des paramètres de portrait sur un reflex numérique avec un téléobjectif, le soi-disant effet bokeh qui brouille l’arrière-plan artistiquement, ce qui rend le le sujet se détache devant et au centre.

Idem avec Mode nuit créé avec le Série iPhone 11. Google l’a popularisé avec le téléphone Pixel, et tous les grands fabricants de téléphones Android l’avaient avant qu’Apple ne décide d’inclure le mode nuit, mais il étend maintenant sa version 2.0 au Les modèles iPhone 12 aussi. Le mode nuit arrive à Portraits sur l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max Non seulement un mode de faible éclairage amélioré est disponible sur le iPhone 12, mais sur le iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, il est associé au mode Portrait. Attends quoi? Oui, le La caméra LiDAR à l’arrière de ces mesures mesure le temps qu’il faut à la lumière pour refléter les objets, ce qui lui permet de créer une carte de profondeur rapide et précise de n’importe quel espace. Cela permet de distinguer le visage d’une personne même la nuit et de brouiller l’arrière-plan dans le cadre avec succès. Prenez des portraits de nuit avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max 2. Passez en mode Portrait. 3. L’iPhone 12 Pro / Max vous demandera comment configurer votre sujet. 4. Appuyez sur le bouton de l’obturateur et maintenez fermement l’iPhone 12 Pro / Max pour prendre un portrait en mode nuit. Voir aussi Sir Sean Connery est décédé la nuit dernière à l'âge de 90 ans 5. Pour arrêter une photo en mode nuit au milieu de la capture au lieu d’attendre quelques secondes qu’elle se termine, appuyez simplement sur le bouton d’arrêt ci-dessous. Grâce à iOS 14, si votre L’iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max détecte les mouvements lorsque vous essayez de capturer une photo en mode nuit, vous pouvez aligner les réticules dans le cadre pour vous aider à réduire les mouvements et à améliorer la photo. Inutile de dire que vos résultats seront aléatoires, en fonction de la quantité de lumière disponible, mais les algorithmes du mode nuit 2.0 sont d’une grande aide ici, et nous pouvons déjà imaginer houe les portraits en mode nuit ressembleront à ceux du capteur principal beaucoup plus grand sur l’iPhone 12 Pro Max.