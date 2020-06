Comment Phoebe Yu est restée fidèle à son objectif, et maintenant sa société durable – Ettitude

Après des années de travail dans l’industrie du textile et des articles ménagers, Phoebe Yu savait de première main à quel point l’industrie n’était pas durable. Elle pouvait voir son impact de plus en plus négatif sur l’environnement et elle a donc été inspirée pour démarrer sa propre entreprise – appelée ettitude.

Elle l’a fait en 2014 à Melbourne en Australie, produisant une literie végétalienne biologique parce qu’elle voulait créer une marque d’articles ménagers respectueux de l’environnement qui pourrait faire la différence.

En restant fidèle à son objectif, ettitude a prospéré et en 2018, Yu a déménagé aux États-Unis et a installé le siège mondial pour ettitude à LA.

La fondatrice d’ettitude, Phoebe Yu, s’est inspirée de créer un

marque d’articles ménagers écologiques.

Nous avons demandé à Yu pourquoi elle avait déménagé le siège social d’ettitude aux États-Unis.

«Nous nous sommes étendus aux États-Unis pour gérer plus efficacement notre clientèle mondiale, développer notre marque sur le marché américain et nous associer à un éventail plus large d’entreprises et de fabricants de goûts partageant les mêmes idées», a-t-elle déclaré.

«Tout cela est au service de notre mission fondatrice de créer un monde plus confortable pour tous – toucher un public plus large nous donne la possibilité de mettre en avant notre offre et de diminuer le besoin des clients d’acheter des alternatives moins durables. D’un point de vue logistique, le fait d’avoir un centre de distribution et du personnel aux États-Unis et en Australie nous permet de mieux servir nos clients et de rationaliser nos opérations.

«L’accès au capital et aux investissements aux États-Unis a également été un atout majeur pour nous. Alors que l’Australie fait d’énormes progrès dans le domaine des startups, le secteur américain des startups est plus évolué et l’opportunité de lever un cycle de semences était plus forte pour nous là-bas », a ajouté Yu.

Au début, quels étaient vos principaux objectifs et priorités?

«J’ai fondé la marque pour explorer comment nous pourrions tous vivre confortablement sans endommager la planète, et à partir de là, j’ai commencé à me concentrer sur l’espace textile. C’est un domaine que je connaissais bien de ma carrière précédente dans les articles ménagers et la logistique, et je sais à quel point la production textile peut être toxique et dommageable.

Les draps et la literie d’ettitude sont en tissu de bambou bio végétalien

qui a été produit à partir de forêts certifiées FSC.

« Mon objectif était de créer un tissu de nouvelle génération qui pourrait être utilisé dans de multiples applications qui économiseraient l’eau, minimiseraient les déchets et prouveraient que la qualité et le confort ne devaient pas être sacrifiés dans le résultat final », a déclaré Yu.

Pourquoi était-il important pour vous qu’ettitude soit une entreprise durable?

« Comment pourrait-il en être autrement? Nous sommes dans une urgence climatique. Pour moi, je ne pouvais pas choisir comment gérer ettitude en tant que nouvelle marque et entreprise. Dès le premier jour, ettitude a été synonyme de respect de l’éco-attitude. Il ne s’agit pas seulement d’une facette particulière de nos modes de vie, mais plutôt d’une vue d’ensemble de la façon dont nous pouvons tous vivre avec plus de considération pour la durabilité et la planète », a déclaré Yu.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour configurer ettitude et quels ont été vos principaux défis en cours de route?

«Il a fallu environ deux ans pour développer notre lyocell de bambou propriétaire, ou CleanBambooTM. J’ai travaillé avec une université textile à Shanghai pour développer ce textile, une première mondiale, et c’était de loin le plus grand défi pour réussir. Il a fallu beaucoup d’essais et d’erreurs pour nous assurer que nous avions un tissu fabriqué de manière durable sans produits chimiques toxiques, mais qui était également très doux et durable. L’un des aspects les plus difficiles du démarrage d’une entreprise est la réalisation d’un fort «flux», qu’il s’agisse de trésorerie, de produit, d’offre ou de demande, donc mon expérience m’a vraiment aidé », a déclaré Yu.

Ettitude utilise maintenant le premier tissu lyocell 100% bambou au monde. Comment en êtes-vous venu à «découvrir» ou «inventer» ce tissu?

«Beaucoup de recherches, d’essais et d’erreurs. Le concept du tissu en bambou n’était pas nouveau, et j’ai compris les avantages de l’utilisation du bambou comme ressource – c’est une plante à régénération rapide et lorsqu’il est appliqué dans un textile crée un tissu plus rafraîchissant et respirant qui est également thermorégulateur et hypoallergénique.

Tous les produits ettitude sont fabriqués de manière durable, y compris

literie, vêtements de nuit, articles de bain et accessoires.

«Cependant, la plupart des tissus en bambou sont fabriqués à partir de rayonne ou de viscose et traités à l’aide de produits chimiques toxiques qui sont mauvais pour la planète ainsi que pour notre peau. En collaboration avec des experts, nous avons examiné comment traiter naturellement et doucement le bambou et l’associer au lyocell pour créer un textile ultra doux et respirant », a-t-elle ajouté.

Vous avez dit que vous aimiez la technologie et la durabilité – pensez-vous qu’ettitude a combiné vos passions avec des produits qui les reflètent?

« Nous sommes une entreprise technologique de plusieurs façons. Ettitude est une marque directe aux consommateurs – la technologie nous a permis de supprimer les intermédiaires et d’offrir nos produits en ligne à un prix plus abordable aux clients.

«À un niveau opérationnel plus profond, nous créons notre textile propre CleanBambooTM dans un système innovant en boucle fermée qui recycle 98% de l’eau dans le processus. Par rapport au coton, un ensemble de nos draps en bambou signature ne nécessite qu’un dixième de l’eau. La durabilité fait partie de notre ADN en tant que marque et entreprise et guide chaque nouveau produit que nous créons », a-t-elle ajouté.

Vous venez de lever 2,5 millions de dollars australiens récemment. Vers quoi mettez-vous cela et pourquoi?

«Cet argent servira à l’expansion de la catégorie de produits, à de nouvelles recherches sur notre empreinte environnementale et à la croissance continue de notre équipe.»

Quels sont vos plans pour que altitude évolue?

«Cette année et l’an prochain, nous étudions des moyens nouveaux et améliorés de quantifier notre impact et continuerons de développer une gamme plus large de produits fabriqués à l’aide de notre CleanBamboo. En fin de compte, nos plans sont et seront toujours de continuer à plaider pour une planète meilleure et plus saine pour tous », a déclaré Yu.

«Les clients souhaitent de plus en plus vivre leurs valeurs. Avec ettitude, nous vivons et respirons définitivement la compréhension que nous voulons tous vivre une vie meilleure et plus confortable tout en protégeant et en prenant soin de la planète », a-t-elle ajouté.

Ettitude fabrique de la literie, des vêtements de nuit, des articles de bain et des accessoires fabriqués de manière durable, tous fabriqués à partir du premier tissu CleanBamboo ™ au monde. Les produits sont tous biologiques, végétaliens et 100% sans cruauté envers les animaux. La signature de la marque, innovante

Le tissu CleanBamboo ™ est doux et plumeux, thermorégulateur, respirant, antimicrobien et économe en eau.

La mission de l’entreprise est d’offrir une alternative plus durable et de haute qualité aux options de homeware traditionnelles. Ettitude le fait grâce à un modèle direct au consommateur qui permet de répercuter les économies sur le client, tout en garantissant un impact environnemental minimal de son fonctionnement.

Tous les bambous d’ettitude proviennent de forêts certifiées FSC et d’éttitude partenaires avec WRAP pour assurer le traitement éthique des ouvriers. Chaque année fiscale, ettitude fait don de 1% des bénéfices de ses ventes de literie à 1%

Planet et ettitude s’associent à One Girl pour soutenir l’éducation des filles défavorisées à travers le monde.

Pour plus d’informations sur ettitude et ses produits, rendez-vous sur ettitude.com.au