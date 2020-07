Comment personnaliser les gestes de double pression et de pression longue de vos AirPods?

Les Airpods sont utilisés pour écouter de l’audio sur les téléphones. Il est également utilisé pour contrôler Siri et écouter les audios musicaux en utilisant une sorte de geste.

En fonction des différents types d’aéroports, il peut effectuer plusieurs actions. À propos de tous les Airpods Apple, ils sont utilisés pour lancer, lire de la musique et avancer ou reculer d’une piste en appuyant ou en appuyant sur les gestes. On peut personnaliser un modèle Airpods en fonction de son intérêt. Et on peut personnaliser les modes de contrôle du bruit basés sur les gestes sur AirPods Pro.

Étape 1: Ouvrez les paramètres AirPods

Pour personnaliser les gestes des AirPod, il faut ouvrir les paramètres Bluetooth. Cela peut être fait de trois manières:

Ouvrez l’application des paramètres, puis sélectionnez Bluetooth.

Dites à Siri: «Ouvrir les paramètres Bluetooth

Utilisez le raccourci du centre de gestion

Maintenant, assurez-vous que les AirPods sont connectés car c’est le seul moyen de modifier les paramètres.

Étape 2: personnaliser les gestes des AirPods

On peut facilement renommer les pods dans les options AirPods. Les trois pods, AirPods (1re génération), AirPods (2e génération) et AirPods Professional ont des gestes qui aident à exécuter les mouvements.

Choix 1: AirPods (1ère et 2ème génération)

Différents mouvements sont attribués à chaque AirPod, mais un seul doit sélectionner un seul mouvement. Cliquez sur « Gauche » ou « Droite » pour modifier le paramètre de raccourcis des choix suivants sous la partie Double-Tap sur AirPod:

Siri: Il active l’assistant vocal.

Lecture / Pause: il s’engage, met en pause et reprend le contenu multimédia.

Garder une trace de: il fait avancer une piste dans une liste de lecture, un album, etc.

Piste précédente: elle revient à la piste précédente dans une liste de lecture, un album et bien d’autres.

Désactivé: cela empêche le geste de toucher deux fois de fonctionner sur l’AirPod.

Si l’on doit utiliser AirPod (2e génération), on peut l’activer en disant «Hey Siri» à Siri.

Choix 2: AirPods Professional

AirPods Pro a un contrôle supplémentaire sur les précédents. Pour contrôler dans ce modèle, il faut appuyer sur des gestes au lieu de doubles tapotements, sur les capteurs de force intégrés aux tiges de chaque AirPod.

Play / Pause: appuyez une fois sur la tige ou appuyez sur son capteur de force.

Piste suivante: appuyez deux fois sur la tige ou appuyez deux fois sur son capteur de force.

Piste précédente: appuyez trois fois sur la potence ou appuyez trois fois sur son capteur de force.

Maintenant, il faut utiliser un geste de pression et de maintien pour le capteur de force. Dans cette section, choisissez «Gauche» et «Droite» pour modifier les raccourcis pour Siri et Noise Control.