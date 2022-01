Comment partager son Xbox Game Pass avec plusieurs consoles ?

Game Pass est l’abonnement de jeu à volonté de Microsoft qui vous permet de jouer à plus de 100 jeux pour un montant forfaitaire chaque mois. Si vous payez pour le Game Pass, vous pouvez le partager entre deux consoles et même jouer au même jeu sur les deux en même temps.

Partager votre abonnement au Game Pass

Éliminons une chose avant de commencer : il n’y a rien de mal à le faire et vous ne serez pas banni par Microsoft pour avoir partagé votre abonnement entre deux consoles. Microsoft a créé le système de « partage de jeux » qui permet de partager des abonnements et des jeux avec d’autres consoles.

Cette méthode ne fonctionne que sur deux consoles. Il peut s’agir de deux consoles de la famille Xbox pouvant profiter du Game Pass. Cela signifie que si vous avez une nouvelle Xbox Series X et une ancienne Xbox One S, vous pouvez partager votre abonnement avec les deux. Gardez à l’esprit que (à l’avenir) certains jeux seront exclusifs aux consoles des séries X et S, vous ne pourrez donc pas y jouer sur du matériel plus ancien.

Vous pouvez utiliser ce système pour partager votre abonnement Game Pass avec quelconque autre console. Cela ne doit pas être ton console, et il ne doit pas non plus avoir accès à votre compte Xbox une fois la configuration terminée. Vous devrez vous connecter sur la console avec laquelle vous souhaitez partager pour la configurer en premier lieu.

Soyez très prudent si vous partagez avec quelqu’un en qui vous n’avez pas entièrement confiance, car vous ne pouvez pas configurer le partage en personne. Vous devrez vous connecter avec vos informations d’identification Xbox pour activer le partage, et pour des raisons de sécurité, vous souhaiterez probablement supprimer votre compte par la suite, à moins que vous ne fassiez entièrement confiance à l’autre partie. Si les deux consoles sont sous le même toit, cela devrait être moins préoccupant.

Une fois que vous avez partagé votre abonnement avec une autre console, tous les comptes d’utilisateur sur cette console (secondaire) pourront accéder à la bibliothèque Game Pass à l’aide de l’application appropriée. D’autres peuvent télécharger des jeux comme si l’abonnement était lié à leurs propres comptes et accéder à Xbox Live Gold si vous payez également pour cela.

Comment utiliser le Game Pass sur 2 consoles Xbox ?

Microsoft vous permet de définir une console comme votre Xbox « Home », ce qui signifie que l’abonnement Game Pass est disponible pour tout le monde sur cette console. En configurant votre console « Home » sur une deuxième console, vous pouvez partager votre abonnement avec toute personne qui utilise cette console.

Tous les titres que vous possédez dans le cadre de votre bibliothèque de jeux seront également disponibles pour toute personne sur cette console secondaire “Home”.

Avec une console secondaire définie comme votre Xbox « Home”, vous pouvez utiliser votre console principale pour jouer à des jeux normalement. Vous devrez simplement vous connecter (comme vous le feriez normalement, automatiquement si vous préférez) pour accéder à votre abonnement Game Pass et à votre bibliothèque de jeux.

1. Ajoutez votre compte à la Xbox secondaire

Cela peut sembler un peu compliqué mais c’est assez simple. Pour cet exemple, la personne A possède la Xbox A et la personne B possède la Xbox B. La personne A souhaite partager son abonnement Game Pass avec la Xbox B, tout en conservant la possibilité de jouer sur la Xbox A.

La première chose à faire est d’ajouter le compte de la personne A à la Xbox B. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Xbox, en passant à l’onglet « Profil et système », et en sélectionnant « Ajouter ou changer » suivi du bouton « Ajouter un nouveau » . Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour l’ajouter à la Xbox B.

2. Définissez la Xbox secondaire comme console « Accueil »

Avec le compte de la personne A actif, il est temps de faire de la Xbox B la console « Accueil » afin que la personne B puisse accéder à la bibliothèque. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Général > Personnalisation et sélectionnez le bouton « Ma Xbox principale ».

Vérifiez le bouton en bas de l’écran qui dit « Make This My Home Xbox » et attendez un moment. Une fois terminé, tous les comptes sur Xbox B devraient pouvoir profiter des abonnements de la personne A et accéder également à leur bibliothèque de jeux.

3. Supprimer le compte de la personne A (facultatif)

La personne A peut ne pas être à l’aise avec le fait que la personne B ait un accès sans entrave à son compte, surtout si les consoles ne sont pas dans le même foyer ou dans des espaces partagés. La bonne nouvelle est que vous pouvez supprimer le compte de la personne A de la Xbox B tout en conservant l’accès à l’abonnement Game Pass puisque la Xbox « Accueil » reste inchangée.

Pour supprimer un compte, accédez à Paramètres > Compte > Supprimer des comptes et sélectionnez le compte de la personne A dans la liste.

Ce que vous devez savoir sur le partage de Game Pass

Vous ne pouvez changer votre Xbox « Home » que cinq fois par an, alors sachez-le si vous avez l’intention d’acheter du nouveau matériel ou de modifier les personnes qui ont accès à votre compte. Une fois que vous avez utilisé ces cinq modifications, votre Xbox « Accueil » sera configurée jusqu’à l’expiration du délai.

Pour que la personne A puisse jouer aux titres Game Pass sur Xbox A, elle devra être connectée à Internet. La console « Home » (Xbox B) peut jouer à des jeux hors ligne en cas de panne du réseau puisque les licences numériques sont transférées sur cette console. La Xbox A (qui n’est plus définie comme « Accueil ») aura besoin d’une connexion réseau active pour jouer à des jeux.

Les comptes secondaires sur Xbox A ne pourront pas jouer aux jeux Game Pass à moins que la personne A (qui paie l’abonnement) ne soit également connectée. Il s’agit simplement de se connecter normalement, puis d’ajouter et de passer à un compte secondaire en en appuyant sur la touche Xbox, en tapant sur l’onglet « Profil et système » et en utilisant le bouton « Ajouter ou changer » pour vous connecter.

Si la personne A souhaite révoquer l’accès à la Xbox B, elle peut définir sa Xbox « Home » sur Xbox A (ou toute autre console Xbox) et la Xbox B perdra l’accès aux abonnements et à la bibliothèque de jeux de la personne A.

Jouez au même jeu sur deux consoles à la fois

L’un des avantages de cette méthode est qu’elle vous permet de jouer au même jeu sur deux consoles à la fois. Cela signifie que vous pouvez jouer à des titres multijoueurs comme Mer des voleurs ou Retour 4 Sang en même temps, avec un seul compte. Il existe de nombreuses autres expériences multijoueurs sur Game Pass dont vous pouvez profiter avec cette méthode.

Le seul hic est que vous ne pouvez pas utiliser le même compte sur les deux consoles. Vous ne pouvez être connecté que sur une seule console à la fois. Cela vous empêche d’utiliser un seul abonnement Game Pass sur plus de deux consoles.

Assurez-vous que la personne jouant sur Xbox B (la nouvelle console « Home ») utilise son propre compte et que tout devrait fonctionner comme annoncé. Si un deuxième compte sur Xbox A souhaite jouer à un titre Game Pass, assurez-vous que la personne A est connectée en premier.

Game Pass a besoin d’un plan familial

Game Pass pourrait bien être la meilleure offre en matière de jeux. Non seulement il existe une énorme bibliothèque de jeux parmi lesquels choisir, mais toutes les exclusivités Microsoft arrivent également sur Game Pass le premier jour de la sortie. Il ne manque qu’un forfait familial au Game Pass, qui permettrait de partager un seul abonnement sur plus de deux consoles à la fois.

Avec autant de titres parmi lesquels choisir, vous vous demandez peut-être par où commencer. Jetez un œil à certains des meilleurs jeux Game Pass auxquels vous pouvez jouer dès maintenant.