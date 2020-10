Comment obtenir World Cap Pikachu

Image via The Pokémon Company

Cela ne fait pas encore tout à fait 80 jours, mais vous n’avez pas besoin de voyager à travers le monde pour mettre la main sur le World Cap Pikachu de Pokémon Journeys: la série.

Pour réclamer votre World Cap Pikachu, saisissez le mot de passe K1NP1KA1855 via Mystery Gift in Épée Pokémon et Bouclier.

Voici les étapes complètes pour ajouter Unova Cap Pikachu à votre fête:

Lancez votre Épée Pokémon ou Bouclier Pokémon Jeu. Accédez à Cadeau mystère dans le menu X. Appuyez sur Obtenir un cadeau mystère. Appuyez sur Obtenir avec code / mot de passe et assurez-vous que vous êtes connecté à Internet. Entrez le mot de passe K1NP1KA1855 Sauvegardez votre partie.

World Cap Pikachu est le dernier Pikachu à se joindre à votre fête pour célébrer Épée Pokémon et Boucliers Sortie du DLC, La toundra de la couronne. C’est une terre remplie de difficultés, d’aventures et de nouvelles formes de Pokémon légendaires – et maintenant, vos huit Pikachu spéciaux, tous prêts à l’emploi.

