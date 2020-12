Comment obtenir votre Instagram Top 9 2020 – Le défi de fin d’année revient! – .

in

Un défi Instagram populaire est de retour pour une autre année. Voici comment voir vos neuf meilleurs posts Instagram de 2020.

Avec le monde entier envahi par la pandémie de Covid-19, 2020 n’a certainement pas été la meilleure année pour obtenir un bon contenu Instagram. Les vacances, les fêtes et toutes les formes de socialisation ont été assez inexistantes, et votre Instagram a peut-être l’air un peu plat.

Néanmoins, le défi Top 9 est de retour pour une autre année, voyant les utilisateurs d’Instagram se remémorer les meilleures photos qu’ils ont publiées au cours de l’année.

Voici comment obtenir vos 9 meilleures photos.

Quel est le défi Top 9 Instagram?

Chaque mois de décembre, un défi des médias sociaux appelé la tendance «Top 9» commence à émerger, et il semble être populaire chaque année.

Le défi consiste à trouver vos 9 meilleurs posts Instagram, c’est-à-dire ceux qui ont eu le plus de likes.

Ensuite, vous les mettez dans une grille de neuf photos et les publiez sur les réseaux sociaux.

J’ai hâte de voir les 9 meilleures publications Instagram de tout le monde depuis leur maison cette année. Tellement excitant – VS🌙🐺 (@ Lobo_vic3) 3 décembre 2020

Si vous êtes un utilisateur régulier d’Instagram, trouver vos neuf publications les plus appréciées peut être assez difficile et prendre beaucoup de temps. Heureusement, il existe un outil qui le fera pour vous.

L’outil s’appelle Top Nine for Instagram 2020 et vous pouvez soit utiliser la version de bureau, soit télécharger l’application.

Entrez simplement votre pseudo Instagram, et l’outil sélectionnera vos neuf meilleurs articles de 2020.

Le site Web ou l’application mettra même les neuf photos dans une grille pour vous, alors tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’image et de la télécharger sur les médias sociaux.

Top Nine vous donnera également des statistiques Instagram

Après avoir entré votre pseudo Instagram et généré votre grille de neuf photos, le site Web ou l’application vous donnera également des statistiques sur votre contenu Instagram.

Il vous dira:

Combien de photos vous avez publiées en 2020.

Le nombre total de j’aime que vous avez.

Votre nombre moyen de likes par publication.

