Comment obtenir une clé bêta fermée pour le prix de rien – .

Rogue Company est maintenant disponible en format bêta fermé pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Vous devez malheureusement acheter l’un des packs du fondateur pour jouer au jeu maintenant, ou vous pouvez avoir de la chance et obtenir l’un des Twitch Drops qui vous fournira une clé bêta fermée pour le prix de rien.

En tant que jeu de tir multijoueur 4v4 par-dessus l’épaule, Rogue Company propose les modes de jeu suivants: Démolition, Strikeout et Extraction. Il a également beaucoup de personnages, tous avec des designs uniques et impressionnants tels que Ronin, Dallas et Saint, et vous pouvez profiter de tout ce qu’il a à offrir en ce moment à condition que vous soyez prêt à dépenser un peu de pâte.

Cependant, si vous ne voulez pas dépenser de l’argent, vous pouvez toujours essayer d’obtenir une clé bêta fermée gratuite via ses Twitch Drops.

Les Twitch Drops de Rogue Company fonctionnent-ils sur PS4?

Non, les Twitch Drops de Rogue Company ne fonctionnent pas sur PS4.

Il est spécifiquement mentionné sur le site Web officiel du jeu que les Twitch Drops de Rogue Company ne fonctionnent que pour le magasin Epic Games, par opposition à PS4, Xbox One et Switch.

Cela signifie que les joueurs sur console ne peuvent accéder à la version bêta fermée qu’en achetant l’un des packs de fondateur disponibles.

Les prix de chacun des packs du fondateur se trouvent ci-dessous (via le Microsoft Store):

Pack fondateur de démarrage – 11,99 £

Pack fondateur standard – 24,99 £

Pack fondateur ultime – 49,99 £

Studios Hi-Rez

Comment obtenir les Twitch Drops de Rogue Company

Vous obtenez les Twitch Drops de Rogue Company en suivant les étapes ci-dessous:

Liez votre compte Twitch à votre profil Epic Games

Regardez les streams de Rogue Company activés par drop sur Twitch

J’espère que vous recevrez un code de clé bêta fermée dans votre boîte de réception

Les streams Twitch pour Rogue Company peuvent être trouvés en cliquant ici.

Si vous recevez une clé d’accès bêta fermée, vous pouvez ensuite l’utiliser sur la boutique Epic Games.

