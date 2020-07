Comment obtenir un Heatmor brillant et d’autres nouveaux brillants pendant le Go Fest 2020 – .

in

Pokémon Go Fest 2020 a enfin commencé et il a beaucoup changé grâce aux circonstances actuelles dans le monde. Cependant, même si cela peut être décevant, cela promet toujours d’être un week-end extrêmement excitant car vous pouvez attraper un Heatmor brillant ainsi que de nombreux autres nouveaux brillants. Cependant, grâce au calendrier des habitats de Niantic, vous ne pouvez attraper certains types de Pokémon qu’à des heures spécifiques et vous découvrirez ici comment obtenir Heatmor brillant.

Bien que Pokémon Go Fest 2020 ne dure que deux jours, il reste encore beaucoup à attendre pour les fans du jeu mobile en août. Il y a la journée de la communauté qui a peut-être eu des fuites de candidats au vote, et il y a aussi Ultra Unlock pour Go Fest qui récompensera la communauté avec trois semaines spéciales le mois prochain: Dragon Week, Enigma Week et Unova Week.

Cependant, avant la fin des festivités actuelles du week-end de Niantic, vous découvrirez ci-dessous quand et comment attraper le brillant Heatmor.

Programme Pokémon Go Fest 2020 pour les habitats

Pokémon Go Fest 2020 a un calendrier pour les habitats, ce qui signifie que seuls des types spécifiques de créatures apparaîtront.

Selon le calendrier des habitats de Pokémon Go Fest 2020, chaque type de Pokémon tourne toutes les heures, vous devriez donc pouvoir attraper tous les spawns proposés pendant le week-end.

Les habitats sont le feu, l’eau, l’herbe, la bataille et l’amitié. N’oubliez pas que chaque jour commence à partir de 10h00 et dure jusqu’à 20h00 heure locale, et ci-dessous vous trouverez l’horaire des habitats:

BST (Londres)

10h00 – Bataille

11h00 – Amitié

12h00 – Feu

13h00 – Eau

14h00 – Herbe

15h00 – Bataille

16h00 – Amitié

17h00 – Feu

18h00 – Eau

19h00 – Herbe

PDT (San Francisco)

10h00 – Eau

11h00 – Herbe

12h00 – Bataille

13h00 – Amitié

14h00 – Feu

15h00 – Eau

16h00 – Herbe

17h00 – Bataille

18h00 – Amitié

19h00 – Feu

Le calendrier des habitats ci-dessus est une gracieuseté de Gamesradar. EDT New York devrait être le même que BST London.

Comment attraper Heatmor brillant dans Pokémon Go

Vous pouvez attraper Heatmor brillant pendant Pokémon Go Fest 2020 qui se déroule du 25 juillet au 26 juillet.

Grâce à Pokémon Go Fest 2020, vous pourrez attraper un Heatmor brillant lorsque l’habitat du feu est actif à 12h00 et 17h00 BST, 14h00 et 19h00 PDT.

Ce n’est pas la seule nouvelle créature que vous pouvez obtenir car les autres nouveaux shinies disponibles sont les suivants (via Serebii):

Bulbasaur (visière Pikachu)

Charmander (vistor Pikachu)

Squirtle (visière Pikachu)

Tangela

Tangrowth

Unown

Fermer à clé

Woobat

Swoobat

Durant

Heatmor est un Pokémon de type Feu avec des faiblesses face aux attaques de type Sol, Eau et Roche. De nombreux fans sont très enthousiastes à l’idée d’attraper son nouveau brillant, alors j’espère que vous réussirez dans vos efforts.

Dans d’autres nouvelles, Avowed: Pourquoi les acheteurs de PS5 manqueront le dernier RPG d’Obsidian pour Xbox Series X

Partager : Tweet