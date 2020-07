Comment obtenir Shadow Mewtwo dans Pokémon Go Fest 2020

Team Go Rocket a amené Shadow Pokémon à Pokémon Go Fest 2020, y compris le retour de Giovanni utilisant Shadow Mewtwo pour affronter des entraîneurs qui le défient.

Contrairement aux itérations précédentes de la paire, Mewtwo ne sera pas le seul Pokémon que Giovanni a en sa possession, et vous ne pourrez le capturer qu’en complétant Aller Recherche spéciale de Fest.

La recherche spéciale «Rocket Straight to Victory» n’est disponible que le deuxième jour de Aller Fest (26 juillet) et vous demandera de parcourir six pages de tâches de recherche. Et bien que cela puisse sembler beaucoup par rapport à d’autres recherches spéciales, les récompenses en valent plus que la peine.

Shadow Mewtwo, Victini et les trois oiseaux légendaires peuvent être rencontrés en combattant et en battant Team Go Rocket, et voici tout ce que vous devez faire pour obtenir ces récompenses.

Première étape

Prendre un instantané – Deux encens

Allumez un Pokémon trois fois – 100 Poké Ball

Envoyez trois cadeaux à des amis – Stardust 2020

Récompenses totales: 20 Max Revive, Machamp Encounter, 2020 Stardust

Deuxième étape

Battez deux Team Go Rocket Grunts – Weavile Encounter

Sauver deux Pokémon Ombre – 20 Potion Max

Purifier un Pokémon Ombre – 20 Max Revive

Récompenses totales: Poussière d’étoiles 2020, rencontre avec le Golem, 20 bonbons rares

Troisième étape

Vaincre Arlo, chef de l’équipe GO Rocket – Rencontre de Shadow Moltres

Vaincre le chef de l’équipe GO Rocket Cliff – Shadow Articuno Encounter

Vaincre Team GO Rocket Leader Sierra – Shadow Zapdos Encounter

Récompenses totales: 20 Max Revive, Super Rocket Radar, 5000 Stardust

Quatrième étape

Vaincre l’équipe GO Rocket Boss (Giovanni) – Shadow Mewtwo Encounter

Récompenses totales: 20 balles Ultra, rencontre Victini, deux encens

Cinquième étape

Réclamer une récompense – Stardust 2020

Réclamer une récompense – EXP 2020

Réclamer une récompense – Stardust 2020

Récompenses totales: 20 Ultra Balls, 20 Victini Candy, deux Encens

Sixième étape

Prenez un instantané de Victini – 20 Victini Candy

Attrapez 20 espèces différentes de Pokémon – 10 bonbons rares

Envoyez trois cadeaux à des amis – Super Incubator

Récompenses totales: T-shirt Victini, deux Battle Pass Premium, deux Star Piece

Battre les chefs de Go Rocket et Giovanni vous donnera également une chance de sauver d’autres Pokémon Ombre, alors assurez-vous de les combattre autant de fois que possible avant la fin de Pokémon Go Fête 2020.

