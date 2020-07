Comment obtenir Rotom Wash dans Pokémon Go Fest 2020

in

Plusieurs nouveaux Pokémon apparaissent pour la première fois pendant Pokémon Go Fest 2020. Et l’une des rencontres les plus recherchées sera la forme de type Eau / Électrique du Pokémon Mythique, Rotom.

Rotom Wash est un Pokémon volumineux qui est au sommet des statistiques d’utilisation des combats compétitifs depuis qu’il a obtenu son secondaire de type Eau à la cinquième génération. Et cela devrait constituer un ajout solide à tout Pokémon Go équipe.

Semblable à toutes les autres formes de Rotom disponibles dans le jeu, il atteindra au maximum 2579 PC avec une ligne de statistiques de 204 Attack, 219 Defense et 137 HP. À partir de maintenant, vous ne pouvez l’attraper que pendant Aller Fest 2020 à travers une rencontre instantanée.

Si vous entrez dans votre menu Pokémon et sélectionnez l’option photo dans la partie supérieure droite de l’écran, vous serez invité à prendre une photo avec ce Pokémon. Rotom Wash sautera occasionnellement dans l’image pour photobomb votre image.

De là, il vous suffit de retourner dans le monde extérieur et vous devriez trouver la machine à laver qui marche autour de votre avatar. Ce sera une rencontre simple, mais cela peut être difficile à attraper, alors assurez-vous d’utiliser des Ultra Balls et quelques baies pour améliorer vos chances d’attraper le puissant Pokémon.

Pokémon Go Fest 2020 se déroule jusqu’au 26 juillet. Cela pourrait être votre seule chance d’attraper Rotom Wash jusqu’à ce qu’il revienne potentiellement lors d’un événement futur.

