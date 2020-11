Comment obtenir Mystery Box dans Pokémon Go pour obtenir Shiny Meltan – .

in

Tous les joueurs de Pokémon Go peuvent désormais être transférés vers Pokémon Home, et cette nouvelle a été reçue avec un grand tollé d’approbation de la communauté des entraîneurs. Niantic a annoncé un événement à domicile pour le jeu mobile à succès, ce qui a amené les gens à vouloir savoir comment obtenir une Mystery Box afin de pouvoir obtenir un Shiny Meltan. Vous découvrirez ici comment activer une boîte mystère dans Pokémon Go afin de pouvoir obtenir un Meltan brillant pendant la durée de l’événement.

Sachez que l’événement Home se terminera le 23 novembre à 22h00 heure locale. En outre, les formateurs voudront également être conscients qu’il y a une journée communautaire pour Magmar commençant le 21 novembre.

Bien que la prochaine journée communautaire soit quelque chose à prévoir, vous découvrirez ci-dessous comment activer une boîte mystère dans Pokémon Go afin d’obtenir un Meltan brillant.

Comment obtenir Mystery Box dans Pokémon Go

Vous devez d’abord associer vos comptes Pokémon Go et Home pour obtenir une Mystery Box dans le jeu mobile de Niantic.

De plus, vous devez également transférer au moins une créature Pokémon Go à la maison pour obtenir une Mystery Box qui peut attirer Shiny Meltan.

Il est dit que vous avez besoin de la version d’appareil mobile de Home liée à votre compte Nintendo, et cela se fait facilement en téléchargeant l’application Home à partir de votre magasin mobile respectif et en suivant les invites du bouton à l’écran lorsqu’on vous demande de lier votre compte pendant votre configuration. après les langues et en acceptant les conditions d’utilisation.

Après avoir associé la version mobile de Home à votre compte Nintendo, suivez les étapes ci-dessous pour associer Pokémon Go to Home:

Ouvrez Pokémon Go

Sélectionnez l’icône Poké Ball sur la carte en bas au centre

Accédez aux paramètres

Faites défiler vers le bas et cliquez sur Pokémon Home

Sélectionnez Connexion sous Compte Nintendo et continuez sur Nintendo.com

Insérez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Nintendo

Après avoir fait tout ce qui précède, suivez les étapes ci-dessous pour transférer une créature Pokémon Go vers la maison:

Ouvrir les paramètres dans Pokémon Go

Sélectionnez Pokémon Home

Cliquez sur Envoyer Pokémon

Appuyez sur Continuer

Choisissez la créature que vous souhaitez transférer

Confirmez votre sélection puis acceptez en appuyant sur Transport

Ouvrez Pokémon Home sur mobile

Appuyez sur Oui sur le message Pokémon Go Link

Sélectionnez Afficher les Pokémon transférés

Confirmez que vous souhaitez recevoir

Faire tout ce qui précède vous récompensera avec une boîte mystère dans Pokémon Go, et vous l’activez en passant à votre sac d’objets.

Comment obtenir Shiny Meltan dans Pokémon Go

Vous pouvez obtenir du Meltan brillant dans Pokémon Go pendant l’événement Home.

Pour obtenir Shiny Meltan dans Pokémon Go, vous devez obtenir une Mystery Box en suivant toutes les étapes ci-dessus.

Après avoir fait tout ce qui précède et activé votre Mystery Box, la créature sera attirée vers votre emplacement pendant une heure.

Niantic note que Shiny Meltan retournera dans la clandestinité une fois l’événement à la maison terminé, les entraîneurs devront donc attendre que cette créature réapparaisse.

