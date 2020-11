Comment obtenir les skins Lúcio et Torbjörn Overwatch Contenders

in

Overwatch Contenders est essentiellement un terrain d’entraînement géant, où des joueurs assez bons pour être compétitifs Overwatch les joueurs testent leur courage contre les autres meilleurs espoirs dans l’espoir d’être un jour repris par un Overwatch Liste de la ligue.

Mais comme Contenders est le petit frère de OWL, Blizzard Entertainment a dû trouver des moyens créatifs d’attirer le public vers les tournois de la petite scène compétitive.

Améliorer la qualité de la production et les prix avec 2,5 millions de dollars à gagner dans toutes les régions l’année dernière était une bonne première étape, mais la société expérimente également des récompenses plus temporaires. Cela inclut des drops exclusifs liés à l’audience des Contenders, récompensant les fans qui regardent les matchs avec des objets et des cosmétiques en jeu.

🔊 Nouveaux skins Contenders inc! 🔊 Pour le mois de novembre, vous pouvez gagner les skins Contenders de Torbjörn & Lúcio en regardant Contenders! – 7 heures pour Torbjörn, 15 pour Lúcio‼ ️ Prenez une longueur d’avance demain avec la grande finale des tournois d’octobre des Contenders de l’UE et des États-Unis! pic.twitter.com/OUO4eJicLE – Overwatch Path to Pro (@owpathtopro) 1 novembre 2020

Ce n’est pas nouveau pour Blizzard, car un grand tirage au sort pour les téléspectateurs OWL était d’obtenir des jetons de ligue qu’ils pouvaient utiliser pour débloquer de nouveaux skins et de nouveaux prix dans leur jeu. Contenders a fait quelque chose de similaire, les récompenses les plus récentes étant des skins exclusifs pour Lúcio et Torbjörn.

Tout comme avec les skins Contenders précédemment disponibles pour Genji, Mercy et Symmetra, vous devrez vous préparer à de longues heures à regarder Overwatch allumettes.

Tout d’abord, vous devez vous diriger vers le Overwatch Site Web Contenders et associez votre compte Battle.net en suivant les instructions de Contenders Viewership Rewards. Cela garantira que vos heures de visionnage sont comptées dans le total requis pour les récompenses.

Pour ces skins en particulier, vous devrez regarder sept heures de contenu Contenders pour débloquer le skin Torbjörn et 15 heures pour Lúcio.

Pour obtenir ces récompenses, vous devrez regarder les matchs sur le Overwatch Site Web de la Ligue lorsque vous êtes connecté à votre compte Battle.net. Une fois que vous aurez atteint les exigences, les gouttes seront automatiquement ajoutées à votre compte pour que vous puissiez les utiliser plus tard.

Vous pouvez afficher un calendrier des matchs des Contenders ou voir si une diffusion est en direct sur la page d’accueil des Contenders pour planifier la façon dont vous souhaitez obtenir vos heures.

