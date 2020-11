Comment obtenir le succès Mind Trip dans Break on Through avec toutes les fins et chemins de mémoire dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Parallèlement à un mode de jeu multijoueur robuste, Call of Duty: Guerre froide Black Ops accueille les joueurs avec une campagne époustouflante. Avec des rebondissements et des événements inspirés de la vie réelle, le mode histoire de Guerre froide Black Ops est une expérience incontournable, même pour les joueurs multijoueurs les plus dévoués.

L’histoire commence par une poignée de mystères, qui commencent à se résoudre avec la mission Break on Through. Au cours de cette mission, les joueurs peuvent être témoins de la vraie nature de Bell et d’Adler, tout en ayant une chance de remporter un trophée nommé Mind Trip.

Les joueurs qui ont joué à des jeux similaires à Detroit Devenir Humain seront familiers avec les trophées qui les obligent à assister à toutes les fins d’une seule mission / scénario. Vous devrez jouer la mission au moins deux fois pour gagner le trophée Mind Trip. Chaque course devrait prendre jusqu’à 20 minutes et vous jouerez quatre fois le même flashback. Obéir ou défier les ordres d’Adler vous dirigera vers deux voies différentes, et vous devrez prêter une attention particulière à certains aspects pour vous assurer de ne pas manquer une étape.

Désobéir à Adler

Personne n’aime vraiment faire ce qu’on lui dit, surtout en jouant à des jeux. Vous pouvez vous retrouver naturellement à désobéir à Adler pendant la mission Break on Through, ce qui sera certainement utile pour identifier les aspects essentiels de la tâche.

La première fin de mémoire

À gauche du temple

Capture d’écran via Activision

Pendant la mission, vous vous retrouverez à l’entrée d’une ruine de temple après avoir combattu des combattants Viet Cong. Le récit indiquera qu’Adler veut que vous alliez à droite, mais vous devrez prendre à gauche pour défier ses ordres.

À gauche sur le pont puis à droite

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

Après avoir défié les premiers ordres d’Adler, vous vous retrouverez à un autre carrefour avec un pont à gauche et une tyrolienne sur la route. Puisque vous l’avez déjà rendu malheureux une fois, il essaiera de vous ramener là où il veut de vous et vous ordonnera de prendre la tyrolienne.

Traverser le pont vers la gauche suffira à défier ses ordres. Vous vous retrouverez à un autre carrefour après le pont, mais Adler sera trop ennuyé par ce point, et peu importe le chemin que vous emprunterez.

Pour ce guide, nous avons emprunté le bon chemin après avoir traversé le pont. Après avoir pris le bon chemin, vous vous retrouverez dans un village, combattant des combattants vietnamiens aux côtés des troupes américaines. Le soutien aérien portera le coup fatal et vous devrez vous diriger vers une structure en béton avec une porte de bunker rouge.

En l’ouvrant, votre écran deviendra soudainement blanc et vous vous retrouverez dans une vision avec télévision et siège à sangles. C’est la première fin de mémoire de la mission Break on Through, et interagir avec la chaise vous permettra de parcourir à nouveau la mémoire.

La deuxième mémoire se terminant

Interagir avec la chaise attachée à la fin de la première fin de mémoire devrait vous faire voler en arrière afin que vous puissiez commencer à vous diriger vers la collecte de la deuxième fin de mémoire.

Tournez à gauche vers le pont puis une deuxième à gauche

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

Adler reviendra pour essayer de vous faire obéir à ses ordres. Vous devrez continuer à lui désobéir jusqu’à ce que vous vous trouviez au carrefour où vous avez choisi de prendre le pont. Traversez à nouveau le pont, mais cette fois vous allez à gauche au lieu de prendre la route à droite.

Cette fois, vous rejoindrez les soldats américains sur une falaise avec un fusil de sniper à votre disposition. Après avoir abattu quelques soldats vietnamiens, vous aurez la possibilité de lancer une grève au napalm, ce qui suffira à sceller l’accord.

Une fois que vous avez dégagé les lieux, dirigez-vous vers la cabane et passez à la porte du bunker rouge après avoir traversé le feu.

Ouvrir la porte rouge vous permettra de voir la fin du deuxième souvenir, avec la même pièce que vous avez vue en blanc avec plus de détails.

La troisième fin de mémoire

Capture d’écran via Activision – Remix par Chris CompensioScreengrab via Activision

Après avoir vu la fin du deuxième souvenir, la mission recommencera avec Adler, en espérant que vous l’écoutiez cette fois-ci. Cependant, vous lui désobéirez toujours, mais en lui coupant un peu de temps.

Tourner à droite vers la trappe en bambou

En vous dirigeant vers les ruines du temple, vous lancerez un os à Adler pour une fois et vous l’écouterez. Descendez le rebord et assassinez soigneusement les soldats Viet Cong sans être détecté.

Vous vous trouverez à un autre carrefour, et vous voudrez faire un droit pour trouver une trappe en bambou. Ce chemin vous mènera dans une grotte sombre vers la troisième fin du souvenir.

Vous serez attaqué en entrant sans rien voir et vous vous évanouirez dans le processus. Une fois que vous vous réveillerez, vous verrez à nouveau la porte du bunker rouge, mais elle sera mise en évidence avec un projecteur cette fois. Passez par le et une chaîne d’événements commencera, mettant en valeur ce qui se passe dans ce laboratoire de lavage de cerveau que vous avez vu.

La quatrième fin de mémoire

Évitez la porte du bunker

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

Vous avez réussi à énerver Adler à ce stade. Il est tellement furieux que vous n’aurez même pas besoin de jouer pendant la fusillade initiale. Vous vous retrouverez devant la porte du bunker et il ne vous restera plus qu’à éviter d’entrer.

Faire quoi que ce soit en dehors de cela vous permettra de déclencher la quatrième fin de mémoire, où vous écouterez Perseus. Alternativement, vous pouvez également continuer à éviter la porte jusqu’à ce qu’Adler vous force à entrer afin que vous puissiez déverrouiller le succès de la porte rouge.

Mettre la main sur la quatrième fin de mémoire termine votre première partie de la mission Break on Through.

Obéir à Adler

Maintenant que vous avez déverrouillé tous les souvenirs en désobéissant à Adler, il est temps de voir ce qui se passe lorsque vous écoutez réellement pour une fois.

La cinquième fin de mémoire

À droite du temple, à gauche de la grotte

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

Dirigez-vous vers les ruines du temple et continuez à suivre les instructions d’Adler. Prenez à droite et furtivement votre chemin. Vous vous trouverez à un carrefour. Écoutez Adler et traversez la grotte.

Vous vous retrouverez à vous battre contre des ennemis vietnamiens et soviétiques avec votre fidèle fusil de chasse et votre arc avant d’atteindre la porte du bunker rouge. Passez la porte et vous verrez le quatrième chemin et la cinquième fin de mémoire de la mission.

Cela vous fera traverser un couloir sombre avec Persée à votre vue.

La sixième fin de mémoire

Alors que vous pensiez presque que vous alliez enfin entendre ce que Perseus prévoyait, la mémoire recommence et vous vous retrouvez au début une fois de plus.

Tourner à gauche du temple et à droite après le pont

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

Avancez vers les ruines du temple et suivez les instructions d’Adler. Ses indications vous mèneront à un pont et vous feront tourner à droite après l’avoir traversé. Vous jouerez à travers la même fusillade du village pour entrer par la porte du bunker rouge à la fin, ce qui déclenchera la sixième fin de mémoire.

Vous vous retrouverez dans l’obscurité totale avec deux projecteurs de diapositives à côté de vous. Vous pourrez utiliser l’un ou l’autre d’entre eux, ce qui vous permettra de parcourir les images. Ces images proviendront de Berlin, Moscou et Washington.

Chaque projecteur aura une certaine diapositive qui affiche la moitié de la porte du bunker rouge, et vous pouvez la franchir en réglant les deux projecteurs sur la diapositive droite.

La septième fin de mémoire

Vous devrez être en désaccord avec Adler à un moment donné au cours de cette étape, mais il devra être celui qui réduira le jeu cette fois.

Tourner à gauche du temple, mais à gauche après le pont

Capture d’écran via ActivisionScreengrab via Activision

Tourner à gauche du temple et traverser le pont. Vous remarquerez que le bon patch que vous venez de prendre il y a quelques minutes est maintenant bloqué par la tête d’Adler. Vous pensiez que vous deviez lui désobéir, mais lui aussi veut que vous alliez à gauche cette fois.

Aller à gauche vous amènera dans une action de tireur d’élite, et vous devrez appeler une frappe au napalm pour continuer. Au fur et à mesure que vous progressez dans la mémoire, vous arriverez à la salle de réunion avec Perseus. Il peut être tentant de rester et de le frapper au visage, mais vous devrez aller au fond de la pièce pour utiliser un terminal informatique afin de pouvoir déverrouiller la septième fin de mémoire.

Vous pourrez tout lire sur Project Greenlight, Perseus et Nova-6, mais l’ordinateur devient lentement inutilisable, vous laissant en suspens.

La huitième fin de mémoire / Le souvenir de la réunion de Persée

Nous gardons le meilleur pour la fin, et c’est aussi la mémoire la plus simple à compléter.

Entrez directement dans le temple

Capture d’écran via Activision

Vous vous souvenez peut-être de la porte du temple que vous avez évitée lors de votre premier passage. Vous n’avez pas besoin de résister à Adler cette fois, et vous pouvez simplement entrer dans le temple comme il vous ordonne de le faire.

Marcher à l’intérieur vous permettra de déverrouiller la fin de la mémoire de la réunion Perseus, qui est la dernière de toutes.

