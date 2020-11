Comment obtenir le skin Lachlan gratuitement – Date de début de la frénésie de pioche de Lachlan – .

in

Fortnite Season 4 a été une collaboration avec Marvel et Epic Games a des plans pour de nombreuses années d’intégration de Marvel. Cependant, bien que vantant des costumes pour Iron Man et She-Hulk, les super-héros ne sont pas les seules stars de la culture pop à avoir participé au jeu Battle Royale. Il existe une série d’icônes qui permet aux joueurs d’obtenir des skins de personnalités réelles des médias sociaux, et beaucoup de gens veulent maintenant savoir comment obtenir le skin Lachlan gratuitement. Vous découvrirez ici comment obtenir le cosmétique gratuitement en connaissant la date de début de Lachlan’s Pickaxe Frenzy.

En plus de la prochaine personnalité des médias sociaux, les joueurs de Fortnite pourront obtenir Ghost Rider en participant à la Ghost Rider Cup. Cette coupe commencera le 4 novembre et vous devrez vous vanter d’une position suffisamment élevée pour obtenir l’un des super-héros les plus chauds de Marvel pour le prix de rien.

Bien que Ghost Rider soit le prochain cosmétique à essayer et à collectionner, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir le skin Lachlan gratuitement en connaissant la date de début de son tournoi Pickaxe Frenzy.

Quand est la frénésie de pioche de Lachlan dans Fortnite?

La date de début de Pickaxe Frenzy de Lachlan dans Fortnite est le 8 novembre.

La peau de Lachlan sera finalement publiée dans la boutique d’objets, mais son tournoi Pickaxe Frenzy est votre chance d’obtenir son ensemble cosmétique gratuitement dans Fortnite.

Quant à ce qu’est le tournoi, vous et deux amis devrez travailler ensemble pour atteindre la Victory Royale.

Vous ne pourrez utiliser une pioche comme arme principale que pendant le tournoi Frenzy de Lachlan, et aucun bouclier ou objet de guérison ne sera disponible. Au lieu de cela, vous ne pourrez vous régénérer qu’en éliminant vos ennemis ou en émettant.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

De l’esprit de @LachlanYT vient le tournoi Pickaxe Frenzy! Concourez pour avoir une chance de gagner l’ensemble cosmétique Lachlan avant sa sortie. Lisez tout sur cet événement sauvage ici: https://t.co/PwH54ttU6L – Fortnite (@FortniteGame) 1 novembre 2020

Comment obtenir le skin Lachlan gratuitement dans Fortnite

Dans le classement du tournoi Pickaxe Frenzy pour l’Europe, vous devrez être positionné entre le 1er et le 1100e pour obtenir le skin Lachlan gratuitement dans Fortnite.

En ce qui concerne NA East et West, vous n’obtiendrez le skin Lachlan gratuitement dans Fortnite qu’en bénéficiant d’une position comprise entre le 1er et le 700e, le 1er et le 300e respectivement.

Pour participer au tournoi et éventuellement réclamer son prix convoité, sachez que vous devez avoir activé l’authentification à deux facteurs.

Vous pouvez consulter les règles officielles du tournoi Pickaxe Frenzy de Lachlan à Fortnite en cliquant ici.

Partager : Tweet