Faceapp a pris d’assaut le monde lors de son lancement en 2019. Depuis lors, il est devenu l’une des applications d’édition de visage les plus populaires du marché. Les gens ont instantanément apprécié l’application en raison de ses fonctionnalités uniques.

Comment fonctionne Faceapp?

Lorsque vous prenez une photo, Faceapp détecte l’arrière-plan et effectue une cartographie 3D de l’ensemble de votre visage. Nous avons vu des applications telles que Instagram et Snapchat présenter la même technologie dans le passé. Cependant, Faceapp est une version plus avancée car il utilise l’apprentissage automatique et renvoie cette image à un serveur afin qu’il puisse traiter ces informations.

Faceapp reconnaît beaucoup d’indices à partir d’images de vieillards ou de femmes et réassemble ces images selon toutes les caractéristiques (cheveux, barbe, rides, joues, etc.). Faceapp ajoute artificiellement plusieurs fonctionnalités à votre photo, telles que le sourire, les rides, la barbe, les cheveux, etc. L’application vous donne automatiquement une image de votre futur moi quant à votre apparence dans votre vieillesse. Une autre fonctionnalité importante et impressionnante vous permet de voir à quoi vous ressemblerez une fille si vous êtes un garçon ou un garçon si vous êtes une fille.

Comment obtenir le mod Faceapp Pro et ses fonctionnalités?

Ouvrez votre navigateur et tapez «face app pro mod apk» dans votre barre de recherche. Plusieurs options vous seront présentées. Faites défiler l’option jusqu’à ce que vous trouviez l’option qui montre un lien publié par «moddroid.com».

Lisez attentivement tout ce qui se trouve sur la page concernant les fonctionnalités et les services inclus sur le Faceapp Pro Mod. Faites défiler la page jusqu’à ce que vous trouviez l’option qui dit «TÉLÉCHARGER MAINTENANT». Votre téléchargement démarrera automatiquement. Une fois le téléchargement terminé, fermez toutes les applications et recommencez. Cliquez sur Faceapp pour démarrer votre application.