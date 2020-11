Comment obtenir le badge GlitchCon 2020 sur Twitch pour l’événement numérique le 14 novembre – .

Twitch interactif

Twitch a annoncé un événement TwitchCon virtuel il y a environ une semaine, et l’événement nommé GlitchCon 2020 approche à grands pas. Cela commence le 14 novembre et beaucoup de gens se demandent: comment obtenir le badge ClitchCon 2020? Vous découvrirez ici comment créer rapidement le badge sur Twitch.

Le calendrier de l’événement a été révélé et il débutera le 14 novembre à 9h00 PT, 12h00 HE et 17h00 GMT. Vous pouvez consulter le site Web officiel de l’événement pour tout ce qui vous attend avec impatience, mais il y a beaucoup à prévoir, comme le RPG classique à stylo et papier Cyberpunk en attendant Cyberpunk 2077, et il y a aussi beaucoup à faire avec Rivals.

Bien que vous puissiez consulter le calendrier sur le site officiel, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir le badge GlitchCon 2020 sur Twitch.

Violet. Biseau. Dinosaure. Présentation du badge de chat GlitchCon, choisi par Chat. Obtenez le vôtre en discutant sur / twitch aujourd’hui, demain ou toute la journée pendant la GlitchCon le 14/11/20. pic.twitter.com/bSYF7MFSOj – Twitch (@Twitch) 12 novembre 2020

Comment obtenir le badge GlitchCon 2020

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir le badge GlitchCon 2020 sur Twitch:

Rendez-vous sur Twitch.tv/Twitch

Sélectionnez Chat

Tapez et soumettez un tas de messages aléatoires dans le chat

Sélectionnez Paramètres de chat

Faites défiler jusqu’à votre nom sous Identité, puis Modifier

Trouvez le badge GlitchCon 2020 sous les options de badge personnalisables

Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, actualisez la page Twitch et commencez à taper et soumettez à nouveau un tas de messages aléatoires dans le chat jusqu’à ce que vous obteniez le badge.

