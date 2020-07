Comment obtenir la pioche Hulk dans Fortnite – rejoindra-t-elle la boutique d’objets? – .

Le pack de légendes d’été pour Fortnite est maintenant disponible et s’accompagne d’une banane torse nu sans honte. Cependant, loin du pack de légendes d’été et de sa banane seins nus et de ses jolies filles, Epic Games a également annoncé une collaboration avec Marvel’s Avengers. Vous découvrirez ici comment obtenir la pioche Hulk Smashers dans Fortnite afin de devenir un monstre déchaîné dans le jeu tout en agissant, espérons-le, comme un génie civil et soigné en dehors de celui-ci.

Marvel’s Avengers sort en septembre et Square Enix a organisé un tas de vitrines de War Table pour hype son arrivée. Ces démonstrations de War Table ont montré la personnalisation étendue du jeu et ce à quoi les fans peuvent s’attendre du gameplay et de l’histoire, et – mis à part les apparences étranges de la vallée – tout semble super.

Vous pourrez essayer le jeu avant sa sortie via plusieurs bêtas, et ce sont ces courtes démos qui vous permettront d’obtenir la pioche Hulk Smashers dans Fortnite.

Avengers de Marvel | Bande-annonce BETA

Vous devez suivre les étapes ci-dessous pour obtenir la pioche Hulk Smashers et le style Hulkbuster dans Fortnite:

Assurez-vous que vos comptes sont tous liés

Jouez à la bêta de Marvel’s Avengers sur PS4 ou Xbox One

Terminez les trois défis HARM

Et c’est ainsi que vous obtenez la pioche Hulk Smashers dans Fortnite avec le style Hulkbuster.

Afin de vous assurer que tous vos comptes nécessaires sont liés, vous devez associer votre profil PSN ou Xbox à votre compte Epic.

Si vous avez fait cela, vous devez ensuite visiter le site Web d’adhésion de Square Enix et lier votre compte Epic Games.

Quand est la bêta de Marvel’s Avengers?

Vous pouvez trouver les dates ci-dessous pour la bêta de Marvel’s Avengers pour obtenir la pioche Hulk dans Fortnite:

7 au 9 août: bêta de précommande PlayStation 4

14-16 août: bêta ouverte de PlayStation 4

14 au 16 août: bêta de précommande Xbox One

21-23 août: Bêta ouverte sur PlayStation 4 et Xbox One

Comme vous pouvez le voir dans la liste de dates ci-dessus, il existe des versions bêta ouvertes pour les deux consoles, vous n’avez donc pas besoin de précommander pour obtenir la pioche Hulk et pour goûter aux Avengers de Marvel.

La pioche Hulk rejoindra-t-elle la boutique d’objets Fortnite?

Oui, la pioche Hulk rejoindra éventuellement la boutique d’objets Fortnite.

Il n’y a pas de date à laquelle la pioche Hulk Smashers rejoindra la boutique d’objets Fortnite, mais cela se produira probablement après août.

Quoi qu’il en soit, si vous ne voulez pas dépenser d’argent, votre meilleure façon de l’obtenir est de participer à l’une des bêtas ouvertes.

Même si vous ne vous intéressez pas aux Avengers de Marvel, votre échantillon ne coûtera rien et vous pourriez finir par profiter de votre temps en tant que Thor and co.

