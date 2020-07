comment obtenir Grub Hide pour fabriquer le gilet Grub et d’autres objets – .

SO INSIDE Grand meuble TV industriel teck et métal 160x40cm Tinesixe

Spacieux et élégant, ce meuble TV design industriel vous permettra de garder un salon rangé et dans l'air du temps. Il se compose d'une étagère parfaite pour ranger votre matériel, et de trois tiroirs qui accueilleront vos DVD, télécommandes et autres objets hi-fi. Fabriqué en métal noir et en teck recyclé,