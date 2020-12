Comment obtenir et cultiver des bonbons XL dans Pokémon Go

in

Dans le cadre de la série de mises à jour Go Beyond, Niantic demande Pokémon Go, les joueurs peuvent obtenir un nouveau type de Candy appelé XL Candy qui les aidera à contourner le plafond de CP de niveau 40 précédent pour leur Pokémon.

XL Candy est similaire au Candy normal que vous collectez lorsque vous attrapez des Pokémon et accomplissez des tâches de recherche, mais le nouveau type a plusieurs utilisations au-delà de simplement améliorer légèrement votre Pokémon, et tout comme avec Candy normal, les joueurs peuvent collecter XL Candy par plusieurs moyens, y compris simplement attraper des Pokémon.

Le nouveau Candy n’est disponible que pour les entraîneurs qui ont eux-mêmes atteint au moins le niveau 40, et si vous prévoyez d’entraîner vos Pokémon à leurs états les plus puissants absolus, voici comment collecter XL Candy.

Capturer des Pokémon

Attraper simplement un Pokémon peut fournir aux joueurs de n’importe où entre zéro et trois XL Candy. Si vous capturez un Raid Boss, cela devient une chance aléatoire d’obtenir un XL Candy en récompense.

Les Pokémon légendaires et brillants ont tous la même chance de donner XL Candy que les Pokémon normaux.

Échange de Pokémon

Si vous échangez un Pokémon avec quelqu’un, au moins un participant pourrait recevoir un XL Candy, bien que les deux joueurs puissent également recevoir la récompense.

Œufs à couver

Lors de l’éclosion des œufs, un œuf de 5 km peut donner aux joueurs jusqu’à 16 bonbons XL, tandis que les œufs de 10 km donnent jusqu’à 24 bonbons XL par éclosion.

Récompenses de recherche

Aucun n’a encore été ajouté, mais il est très probable que XL Candy sera ajouté en tant que récompenses limitées, chronométrées et de recherche sur le terrain lors d’événements futurs.

Transférer des Pokémon au professeur Willow

Si vous décidez de transférer un Pokémon au professeur Willow, à chaque transfert, vous aurez une chance aléatoire de recevoir un bonbon XL avec le bonbon Pokémon normal.

Vous pouvez également échanger 100 morceaux de bonbons normaux contre un seul bonbon XL à tout moment, bien que tous les 100 bonbons doivent provenir de la même espèce.