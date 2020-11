Comment obtenir des chapeaux de costumes de Noël gratuitement sur PC – .

InnerSloth

Parmi nous est le jeu le plus populaire d’Internet en 2020 et c’est parce qu’il est devenu le meilleur jeu à surveiller sur Twitch. Bien que le jeu soit très amusant en raison du fait qu’il est un polar dans l’espace, un autre aspect amusant du jeu consiste à se déguiser avec votre astronaute. Beaucoup de gens se demandent comment obtenir des chapeaux de costumes de Noël dans Among Us, et vous découvrirez ici comment les obtenir gratuitement sur PC.

Comme vous vous en doutez de sa popularité, de nombreux clones ont augmenté avec un sosie chinois récemment en tête des charts iOS en Chine. Quant au jeu réel d’InnerSloth, ils ont annulé sa suite mais prévoient de mettre à jour Among Us avec une nouvelle carte et plus encore.

Bien qu’une nouvelle carte soit quelque chose de passionnant à l’avenir, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir des chapeaux de costume de Noël gratuitement sur PC dès maintenant.

Comment obtenir des chapeaux de Noël chez Among Us

Vous pouvez obtenir des chapeaux de Noël dans Among Us sur PC en suivant les étapes ci-dessous:

Sélectionnez votre onglet Windows et recherchez Date et heure

Cliquez sur Date et heure, puis désactivez l’option Régler l’heure automatiquement

Changez la date et l’heure au 24 décembre 2020 à 23 h 59

Ouvrez Among Us sur votre PC et attendez que la date et l’heure passent à 00h00 le 25 décembre

Créez un jeu personnalisé et approchez-vous de l’ordinateur portable

Appuyez sur personnaliser et vous devriez voir des chapeaux de Noël dans Chapeaux

Les chapeaux de costume de Noël sont gratuits pour les joueurs de Among Us sur PC. Certaines personnes ont pu obtenir les chapeaux de Noël en changeant simplement la date au 25 décembre 2020 sans modifier l’heure, mais ce qui précède est ce qui a fonctionné pour nous.

Si cela ne fonctionne pas pour vous-même, essayez de redémarrer le jeu ou votre ordinateur et, si cela ne fonctionne toujours pas, essayez à nouveau de suivre les étapes, mais avec l’année 2019 au lieu de 2020.

Comment obtenir des chapeaux de Noël dans Among Us sur mobile

Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des chapeaux de Noël dans Among Us sur mobile:

Ouvrir les paramètres

Recherchez et sélectionnez la date et l’heure

Désactiver la date et l’heure automatiques

Changez manuellement la date et l’heure au 25 décembre 2020 à 23 h 59

Commencez parmi nous et attendez que la date et l’heure passent au 25 décembre à 00h00

Jouez à un jeu personnalisé

Approcher l’ordinateur portable et les chapeaux de Noël devraient être disponibles à l’achat

Bien que la méthode ci-dessus ait fonctionné pour beaucoup sur mobile, les chapeaux de Noël ne sont jamais devenus disponibles pour nous sur Android.

Nous avons facilement pu obtenir des chapeaux de costume de Noël dans Among Us sur PC via la méthode partagée, mais l’approche pour le mobile est ce qui a fonctionné pour beaucoup d’autres plutôt que pour nous-mêmes.

Dans d’autres nouvelles, PUBG Mobile: Quelle est la date de sortie et l’heure de début de la saison 16?