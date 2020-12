Comment obtenir de l’assistance un code Creator 2.0 – Exigences et comment postuler – .

in

Fortnite Season4 a été une collaboration avec Marvel, et – en fonction de combien vous aimez ou détestez les super-héros – la bonne ou la mauvaise nouvelle est qu’Epic Games a des plans pour de nombreuses années d’intégration de Marvel. Mais, loin des super-héros vêtus de vêtements inconfortablement serrés et révélateurs, Epic Games a annoncé Support a Creator 2.0. Vous découvrirez ici comment obtenir un code Support a Creator 2.0 pour Fortnite en connaissant les exigences et comment postuler.

Sachez que la saison 4 du titre gratuit de Battle Royale touche à sa fin avec l’événement Galactus qui doit commencer. Cet événement Galactus entraînera la naissance de la saison 5 qui contiendrait un Battle Pass qui inclura le Mandalorien comme skin bonus.

La saison 5 de Fortnite n’étant pas encore sortie au moment de la rédaction, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir un code Support a Creator 2.0 en connaissant les exigences et plus encore.

Quelles sont les conditions requises pour Epic Games Support a Creator 2.0?

Les conditions requises pour obtenir un code Fortnite et Epic Games Support un Creator 2.0 sont les suivantes:

Vous devez avoir au moins 13 ans (ou au moins 14 en Corée du Sud)

Avoir 1000 abonnés sur YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram ou VK

Sont capables d’accepter le Contrat du Créateur et de respecter les Consignes relatives au Contenu du Créateur

Peut recevoir un paiement en utilisant Hyperwallet

Epic Games note que l’exigence d’abonné aux médias sociaux ne s’applique pas aux constructeurs approuvés de Fortnite Creative Island.

Cliquez ici pour consulter les consignes relatives au contenu destiné aux créateurs.

Comment obtenir le code Support a Creator 2.0 d’Epic Games

Il suffit de postuler sur le site Web d’Epic Games pour éventuellement obtenir un code Support a Creator 2.0.

Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus, il est possible qu’Epic Games vous récompense avec un code Support a Creator 2.0 pour gagner de l’argent modeste.

Quant au montant que vous gagnerez, l’éditeur dit qu’il s’attend à des résultats modestes, car la devise est divisée avec les exemples suivants: 50000 V-bucks dépensés dans Fortnite vous rapporteront 25 $, tandis qu’un achat en magasin de 100 jeux ne vous rapportera que 5 $ .

Sachez que votre code expirera également si vous ne respectez pas le seuil de compensation de 100 $ dans les 12 mois.

