Comment nettoyer une PlayStation 5

One enjoy Arctic MX-4 - Pâte Thermique pour processeur CPU et GPU | Conductivité Thermique optimale | Non Corrosive | Non Conductive | Facile à appliquer - 4g

PERFORMANCES EXCELLENTES: Composée de micro-particules de carbone pour une très haute conductivité thermique. La pâte garantit que la chaleur générée par le CPU ou le GPU est dissipée efficacement. PÂTE THERMIQUE: La pâte garantit une dissipation exceptionnelle de la chaleur des composants et supporte la stabilité nécessaire pour pousser votre système jusqu'à ses limites. APPLICATION SANS RISQUE: La pâte MX-4 est non-conductive et non-corrosive, ce qui élimine tout risque de court-circuit ajoutant ainsi plus de protection aux cartes CPU et VGA. FACILE À APPLIQUER: Avec une consistance idéale qui ne durcit pas, la pâte MX-4 est très facile à appliquer avec la seringue, même pour les débutants. LONGUE DURÉE: Une fois appliqué, vous n'avez pas besoin de l'appliquer à nouveau car il durera au moins 8 ans sans perdre sa conductivité et ne séchera pas.