Comment nettoyer facilement vos gouttières

DocaPole Kit de Nettoyage à Grande Portée de 6 M avec Manche Extensible de 1,5 à 3,6 M//Le Kit de Nettoyage Inclut 3 Attaches de Dépoussiérage. //Attrape Toile d'Araignées//Dépoussiérant à Microfibre

●LE KIT DE DÉPOUSSIÉRAGE A GRANDE PORTÉE ULTIME —offrant jusqu'à 6 mètres de portée pour rendre votre maison ou votre bureau sans poussière - kit comprend une rallonge de 1,5 à 3,6 mètres avec pointe charnière 180 degrés, un chiffon en toile d'araignée, un plumeau en microfibre et un chiffon microfibre chenille pour ventilateur de plafond flexible et à baldaquin ●TECHNOLOGIE A MICROFIBRES SANS ÉGRATIGNURES ADHÉSION ET NETTOYAGE — La technologie à microfibres sans égratignures Adhésion et Nettoyage assure un dépoussiérage efficace et sans rayures tout en protégeant vos surfaces de nettoyage ; étagères propres, bibliothèques, ventilateurs, pianos, lustres et autres appareils d'éclairage, plafonds voûtés, plafonds cathédraux, chevrons, tablettes et châteaux de fenêtre hauts, et plus. ●ACCESSOIRES DE DÉPOUSSIÉRAGE FACILE A LAVER —le plumeau en microfibre et le plumeau de ventilateur de plafond sont tous deux munis de composants de dépoussiérage amovibles pour un nettoyage facile ; le plumeau en toile d'araignée se nettoie facilement en rinçant à l'eau et avec un détergent. ●PÔLE TÉLESCOPIQUE DOCAPOLE DE 3,6 mètres —le poteau de rallonge en aluminium léger et de haute qualité de 1,5 à 3,6 mètres est un poteau télescopique de qualité supérieure avec une pointe en métal massif + un embout à visser. ●PÔLE D'EXTENSION MULTIUSAGES —la pointe filetée universelle du mât d'extension permet de l'utiliser avec une grande variété d'accessoires pour accomplir toutes vos tâches difficiles d'accès : nettoyage de vitres, changement d'ampoules, nettoyage de gouttières, éclairage suspendu, photographie, et la liste est longue — à utiliser avec les accessoires DocaPole ou les accessoires filetés d'autres entreprises