Comment naviguer sur Internet en toute sécurité

Les mots «vie privée» et «Internet» sont en quelque sorte un oxymore parce qu’il est incroyablement difficile d’être vraiment en sécurité et anonyme sur Internet. Les FAI, les navigateurs et les sites Web surveillent en permanence tout ce que les gens font en ligne et collectent leurs données. Les cybercriminels devraient également être une préoccupation majeure pour tout le monde car ils sont toujours à la recherche de nouvelles victimes à cibler.

Cela dit, à moins qu’une personne ne soit une personne d’intérêt pour les organisations gouvernementales ou les syndicats du crime, elle peut atteindre un niveau solide de confidentialité en ligne. Découvrez ces 5 façons de naviguer en toute sécurité et en privé sur Internet.

Pourquoi une plus grande confidentialité est-elle une bonne chose?

Naviguer sur Internet et utiliser des applications signifie généralement renoncer à beaucoup de données personnelles. C’est parce que les gouvernements, les FAI, les navigateurs, les sites Web et les applications surveillent en permanence ce que font les gens. Avec les sites Web, par exemple, cela se fait via des cookies et des trackers.

Les gens ont toujours été généralement conscients que leurs données sont collectées par les entreprises, généralement à des fins d’amélioration de service ou de publicité. Mais récemment, il est devenu évident que les entreprises et les développeurs d’applications sont au courant de la vie personnelle des gens à un degré alarmant.

Beaucoup de gens pourraient réitérer ce mantra «rien à cacher» pour expliquer pourquoi ils donnent librement toutes ces informations. Expliquer pourquoi cette déclaration est insouciante et naïve peut bien remplir tout un livre, voici donc deux raisons courtes mais puissantes à la place:

– La sécurité en ligne est devenue directement liée à la sécurité physique. Ne faites jamais attention aux personnes qui pourraient espionner une webcam ou une caméra domestique intelligente. Le harcèlement criminel et l’écrasement sont deux autres conséquences réelles. Jameson Lopp peut certainement en témoigner après avoir été écrasé et menacé de nombreuses fois par un attaquant anonyme.

– Le grand nombre de violations de données qui se produisent chaque année témoigne du fait que les entreprises ne peuvent pas faire confiance aux données personnelles de chacun. Les informations qu’ils collectent sont extrêmement précieuses pour les criminels, et ils feront de grands efforts pour les obtenir.

1. Utilisez un VPN

Les VPN sont constamment mentionnés ces jours-ci, mais qu’est-ce qu’un VPN et comment ça marche réellement?

Les réseaux privés virtuels permettent d’avoir une connexion privée sur un réseau public. La technologie utilise ce qu’on appelle un tunnel de cryptage pour rendre les données difficiles à obtenir et illisibles. Il envoie également la connexion via un serveur VPN qui remplace l’adresse IP d’un appareil et modifie l’emplacement de son propriétaire.

Tout cela signifie qu’une personne gagne à la fois en confidentialité et en sécurité tout en naviguant avec un VPN activé. Gardez simplement à l’esprit que cela ne protège pas contre les logiciels malveillants et qu’un ordinateur ou un appareil compromis enverra toujours des informations non filtrées aux attaquants.

2. Passer en mode navigation privée

La navigation en mode privé ou incognito offre un minimum de confidentialité en empêchant le navigateur d’enregistrer l’historique de navigation de cette session. Chrome a également récemment ajouté une fonctionnalité qui automatiquement bloque les cookies tiers en mode navigation privée – mais pas tous les trackers. Cela rend cela génial lorsqu’il est combiné avec d’autres étapes de confidentialité et de sécurité.

3. Ne vous connectez à rien

Naturellement, ces conseils ne peuvent pas s’appliquer à la navigation quotidienne car la connexion à un e-mail ou à d’autres comptes est parfois nécessaire. Cela est particulièrement vrai pendant les heures de travail. Cependant, il y a des moments où la connexion n’est pas nécessaire.

Les mesures de confidentialité suivantes, comme l’utilisation d’un VPN, sont annulées lorsque quelqu’un se connecte à ses comptes, les identifiant instantanément. Les VPN garderont la connexion sécurisée contre les menaces extérieures telles que la suppression de SSL, et la navigation privée signifie toujours que l’historique de navigation ne sera pas enregistré.

4. Évitez trop d’extensions

Les extensions peuvent être pratiques et incroyablement utiles, mais elles peuvent également être un siphon pour la navigation dans les données et les informations personnelles. Ce n’est pas que les extensions elles-mêmes soient nécessairement dangereuses – bien que certaines soient des logiciels malveillants déguisés. Au lieu de cela, ils peuvent être des liens faibles dans l’infrastructure de sécurité d’un navigateur.

Les développeurs d’extensions ne suivent pas toujours les mises à jour de sécurité pour leurs produits, et certains sont complètement abandonnés. Les cybercriminels profitent de ces faiblesses pour infiltrer les sessions de navigation des gens via leurs extensions.

Cela ne signifie pas qu’ils doivent être complètement évités, car ce n’est pas toujours possible. Faites attention en vérifiant et en gérant correctement les extensions pour vous assurer qu’elles restent sûres à utiliser.

5. Essayez un navigateur de confidentialité

Les navigateurs de confidentialité sont de plus en plus populaires grâce à leur concentration sur le besoin de protection de l’utilisateur plutôt que sur la cupidité de l’entreprise. Les navigateurs comme Tor, DuckDuckGo et Brave bloquent tous les trackers et ne collectent pas l’historique de navigation. Chaque navigateur de confidentialité a sa propre liste de fonctionnalités bénéfiques, mais le navigateur Tor mérite une mention spéciale.

Tor utilise un réseau de serveurs pour anonymiser la session de navigation d’une personne. Il envoie leurs requêtes réseau via une série de «nœuds» qui remplacent l’adresse IP d’un appareil. Gardez à l’esprit, cependant, contrairement à un VPN, Tor n’anonymise aucun autre événement en ligne, comme les applications, ni ne crypte la connexion.

Dernières pensées

Ce n’est pas juste que ce soient les délais nécessaires pour garantir la confidentialité et la sécurité en ligne. Les choses s’améliorent du point de vue de la réglementation, mais la réalité est que la protection de la vie privée diminue à mesure que la technologie s’améliore. Il y a déjà eu des problèmes majeurs concernant l’IoT et appareils intelligents domestiques utilisés pour espionner sur les gens.