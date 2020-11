Comment monter de niveau dans le remake sur PS5 – .

Demon’s Souls est un classique de l’ère de la PlayStation 3 et son magnifique remake est maintenant disponible sur PlayStation 5. Le jeu a été surnommé un «hommage impressionnant et servile», la plupart des critiques étant émerveillées par sa fidélité et son amplitude visuels. C’est un excellent démarreur PS5 pour les nouveaux arrivants ainsi que les fans de l’original, et vous découvrirez ici comment monter de niveau dans le remake de Demon’s Souls pour la toute première fois.

Il existe des guides de création de classe et de personnage que vous voudrez peut-être dévorer avant de vous lancer véritablement dans votre aventure de douleur et de torture inimaginables. La royauté est un favori personnel que la plupart des gens recommanderaient aux nouveaux arrivants, mais il existe de nombreuses autres classes disponibles telles que le chevalier, le soldat, le barbare et le chasseur.

Quelle que soit la classe que vous avez choisie, vous découvrirez ci-dessous comment débloquer la possibilité de monter de niveau dans le remake de Demon’s Souls sur PS5.

Vous devez battre le boss Phalanx pour débloquer le niveau dans le remake de Demon’s Souls.

Phalanx doit être vaincu pour que vous puissiez débloquer la capacité de monter de niveau dans le remake de Demon’s Souls, et vous voudrez utiliser beaucoup de feu pour vaincre cette hideuse bête de slime et de boucliers.

Lancer du feu sur la bête est un excellent moyen de la vaincre, mais vous voudrez également utiliser de la résine de pin pour pouvoir enflammer votre arme.

Ne vous embêtez pas trop avec les sbires individuels qui se séparent de Phalanx, concentrez-vous simplement sur la création d’une ouverture et sur l’ennemi principal au centre qui est mis en lumière par sa magnifique lumière bleue.

Une fois que vous avez vaincu Phalanx et que vous avez cessé de vous sentir si fier, vous pouvez ensuite débloquer le niveau dans le remake de Demon’s Souls en revenant au Nexus.

Parlez avec le Monumental, écoutez leur histoire, puis vous recevrez un message disant: «Par le pouvoir du Monumental, les quatre Archstones scellés ont été déverrouillés».

Vous devez ensuite parler à la jeune fille en noir où vous recevrez le message, «la jeune fille en noir manipule les âmes avec des prouesses inhumaines. Sa force lui permet d’aider les tueurs de démons ».

Parlez-lui à nouveau, puis appuyez sur oui lorsqu’on vous demande si vous recherchez le pouvoir de l’âme. C’est ainsi que vous débloquez le niveau dans Demon’s Souls.

Vous montez de niveau dans le remake de Demon’s Souls en tuant des ennemis et en collectant leurs âmes.

Une fois que vous avez rassemblé le nombre d’âmes, vous montez de niveau dans le remake de Demon’s Souls en parlant à la jeune fille en noir au Nexus.

N’oubliez pas que vous devez améliorer Phalanx avant de déverrouiller cet aspect crucial du jeu, et rappelez-vous également que vous perdrez votre monnaie en jeu une fois tué.

Cependant, rappelez-vous également que vous pouvez récupérer vos âmes perdues en retournant là où vous avez été vaincu et en les récupérant.

