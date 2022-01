Comment modifier le son d’une vidéo TikTok ?

TikTok s’est taillé une place dans l’univers des médias sociaux. Indépendamment de l’incroyable polyvalence du contenu fourni par les utilisateurs de TikTok, la musique et autres effets sonores sont au centre de pratiquement chaque publication.

Si vous êtes un débutant sur TikTok, vous ne savez peut-être pas comment ajouter, modifier et généralement manipuler le son sur l’application pour que votre message représente véritablement ce que vous essayez de dire. Même si ça demande un peu de pratique, vous apprendrez tous les éléments essentiels de l’édition du son pour ajouter ou modifier de la musique, des effets sonores et de la voix dans vos vidéos TikTok.

Comment ajouter de la musique aux vidéos TikTok ?

Il existe deux façons d’ajouter de la musique à une vidéo sur TikTok. On peut soit utiliser l’une des chansons fournies par la plateforme ou créer sa musique séparément et la télécharger dans la vidéo. Beaucoup de gens ne comptent que sur la musique déjà disponible, alors voyons d’abord comment cela fonctionne.

Ouvrez votre app TikTok sur votre iPhone ou appareil mobile Android

Clique sur le “+” icône en bas au centre de l’écran.

Enregistrez une nouvelle vidéo ou téléchargez une vidéo existante depuis la bibliothèque de votre appareil. Quand c’est fait, cliquez sur l’icone “sons” dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Maintenant, sélectionnez la chanson que vous voulez dans la liste. Assurez-vous d’appuyer sur “Suivant” pour voir le menu complet.

Enfin, cliquez sur la “Coche rouge” puis appuyez sur “Suivant.”



Une fois terminé, vous verrez un aperçu de la vidéo avant de la publier. Si vous n’êtes pas satisfait du rendu du son, vous pouvez recommencer à tout moment.

Comment modifier la longueur de la musique sur TikTok ?

Maintenant que vous comprenez les bases de l’édition de chansons ou de musique sur vos vidéos TikTok, il est temps de réfléchir à une fonctionnalité importante : éditer la longueur du son ou couper l’audio sur TikTok.

Votre vidéo TikTok va durer entre 15 secondes et 3 minutes, donc naturellement, vous ne pouvez pas faire tenir une chanson entière dans la vidéo. Cependant, la partie de la chorégraphie que vous avez pratiquée peut ne fonctionner qu’avec une seule partie de la chanson, vous devez donc la couper en conséquence.

Reportez-vous aux conseils décrits ci-dessus pour enregistrer ou télécharger votre vidéo. Avant de le publier directement, recherchez l’icône « ciseaux » sur l’écran, puis suivez ces étapes :

Appuyez sur le “Ciseaux” et vous verrez l’onde sonore apparaître en bas de l’écran.

Utilisez votre doigt pour passer à la section de la chanson que vous voulez. Vous pourrez voir les horodatages de la chanson. Vous pouvez également cliquer sur le “volume” en bas de l’écran pour régler le niveau sonore souhaité.

Enfin, prévisualisez votre vidéo et assurez-vous qu’elle est prête à être publiée.

Comment changer le son après avoir publié sur TikTok ?

Vous pourriez être insatisfait de la vidéo que vous avez publiée sur TikTok et vouloir la modifier, ou vous avez eu une meilleure idée. Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier les sons de fond, y compris la musique, sur le contenu vous avez déjà posté.

Vous êtes encouragé à effectuer tous les types d’édition avant de publier, mais une fois que c’est terminé, vous n’avez plus d’options, ce qui inclut la modification de la musique, des sous-titres et de tout le reste. Votre meilleur plan d’action est de supprimer la vidéo et de recommencer.

Avant de le faire, vous pouvez appuyer sur « l’ellipse horizontale » (trois points horizontaux) sur la vidéo et sélectionner « Enregistrer la vidéo » afin de ne pas la perdre pour toujours ou de la supprimer de TikTok.

Comment ajouter des sons à vos vidéos TikTok ?

Jusqu’à présent, l’article traitait de l’ajout et de l’édition de chansons (comme des sons instrumentaux) et de musique populaire à vos vidéos TikTok. Après tout, les utilisateurs de TikTok adorent l’application pour ses nombreux défis de danse et ses duos de synchronisation labiale.

Quoi qu’il en soit, la musique n’est pas le seul type de son que vous pouvez ajouter à vos vidéos TikTok. Il existe également de nombreux effets sonores et clips audio. Vous pouvez ajouter une chanson « Joyeux anniversaire », un court extrait d’un film célèbre ou même une scène d’émission de télévision.

Il existe de nombreuses options, et lorsque vous appuyez sur l’icône “Sons”, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour explorer toutes les possibilités.

Créer des sons TikTok originaux

Même TikTok a ses limites en matière d’options sonores. Lorsque vous créez un article unique, vous avez souvent besoin d’un son original pour le compléter.

Il y a deux façons de le faire. On peut soit ajouter une voix off ou utilisez une application de montage vidéo pour ajouter votre son.

Ajouter une voix off sur TikTok

Les voix off sont extrêmement populaires sur TikTok et sont souvent utilisées à des fins éducatives ou pour raconter une histoire courte. Si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité, voici les étapes à suivre.

Enregistrez ou téléchargez une vidéo de votre bibliothèque sur TikTok. Ignorez l’icône « Son » et appuyez sur “Suivant.”

Sur l’écran suivant, cliquez sur l’icone “Voix off” sur le côté droit de l’écran.

Appuyez sur le rouge “Enregistrement” et commencez à enregistrer votre voix off.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur “Sauvegarder” et continuez à éditer puis à publier votre vidéo.



Utilisez une autre application de montage vidéo pour ajouter votre son

Il existe une autre option pour ajouter un son personnalisé à votre vidéo TikTok. Vous pouvez ajouter n’importe quel son ou chanson à l’aide d’une application d’édition de sons tierce.

Une excellente option est une application populaire appelée “InShot” Il est disponible sur les appareils iPhone et Android, et il est relativement facile à utiliser. Ajoutez tout ce que vous voulez à votre vidéo, enregistrez-le sur votre téléphone et téléchargez-le sur TikTok.

Comment rendre une vidéo TikTok amusante

Si vous passez du temps sur TikTok, vous remarquerez peut-être que de nombreux articles contiennent des filtres sonores amusants. Ceux-ci sont intégrés à la plateforme et peuvent être utilisés pour des effets comiques.

Ouvrez TikTok et enregistrez une vidéo.

Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur “Effets de voix.”

Au bas de votre écran d’édition, choisissez parmi plusieurs filtres vocaux amusants tels que Baryton, Chipmunk, Vibrato, etc.



En suivant les étapes ci-dessus, les filtres vocaux comiques que vous avez choisis doivent remplacer la voix de votre enregistrement audio d’origine dans votre vidéo TikTok.

En conclusion, TikTok se démarque vraiment en ce qui concerne le contenu des médias sociaux. Cela peut être idiot, drôle et même éducatif. Mais il n’aurait pas la valeur qu’il a sans les options de son et de musique que vous pouvez ajouter.

Les utilisateurs Avid TikTok sont des pros de l’édition d’images et de sons, mais cela ne veut pas dire que les débutants ne s’y habitueront pas rapidement. Espérons que les instructions énumérées ci-dessus vous aideront à commencer à créer des vidéos de qualité.