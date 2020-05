Comment Michael Schumacher pèse sur le siège vide de Daniel Ricciardo

Avec la signature de Daniel Ricciardo sur un contrat McLaren pour 2021 et la confirmation de Carlos Sainz en tant que remplaçant de Sebastian Vettel chez Ferrari, l’attention s’est maintenant portée sur qui remplira le siège laissé vacant par Ricciardo chez Renault.

Fait intéressant, compte tenu des difficultés de l’équipe ces dernières années, deux anciens champions du monde sont les noms les plus souvent mentionnés comme remplaçant de l’Australien.

Vettel, quadruple champion du monde, et l’Espagnol Fernando Alonso semblent être en course pour le siège, les deux ayant des liens avec l’équipe d’Enstone.

Vettel a remporté ses quatre titres mondiaux avec un moteur Renault, tandis qu’Alonso a été champion du monde de l’équipe en 2005 et 2006.

Daniel Ricciardo a connu une saison frustrante en 2019. (Getty)

Mais si les deux ont beaucoup à gagner, ils risquent également de ternir leur héritage chez Renault.

Commençons par Vettel. Il avait l’air imparable quand il a remporté le titre mondial quatre ans de suite chez Red Bull. Il a terminé la saison 2013 avec neuf victoires consécutives à peine crédibles.

Pour mettre ce chiffre en contexte, dans l’histoire du championnat du monde, seuls 34 pilotes ont remporté neuf courses ou plus au cours de leur carrière. Vettel l’a fait en trois mois.

Sebastian Vettel a lutté contre Charles Leclerc en 2019. (Getty)

Cependant, la star allemande a décliné depuis. Il a été violemment battu par Ricciardo lorsqu’ils sont devenus coéquipiers de Red Bull en 2014, au point qu’il est parti pour Ferrari avec sa queue entre ses jambes.

Son temps en rouge promettait tellement, mais grâce à une combinaison d’erreurs de pilote et d’équipe, il n’a jamais pu tenir sa promesse. Le potentiel était là en termes de rythme pur et simple, mais Ferrari faisait parfois de la stupidité une maladie contagieuse.

L’arrivée de Charles Leclerc en 2019 a été le dernier clou du cercueil. Une décennie plus jeune que Vettel, il a parfois fait de son coéquipier plus âgé et plus expérimenté un piéton.

Sebastian Vettel dirige son coéquipier Ferrari Charles Leclerc lors du Grand Prix de Russie. (AP)

Lorsque la paire a eu un public qui s’est disputé dans la seconde moitié de la saison, la Scuderia a naturellement pris le parti du pilote qui pourrait prendre le temps pour les cinq prochaines années et au-delà.

Le mot est que Ferrari ne proposait qu’un contrat d’un an pour que Vettel reste en 2021, avec un salaire estimé à environ un tiers de ses revenus actuels. Les attentes des parties étant si éloignées, il était impossible de parvenir à un accord.

Fernando Alonso est-il intéressé par un retour en F1? (AAP)

Le problème de Vettel est la nécessité de chercher à long terme avec Renault. A-t-il le désir de passer quelques années à ramener l’équipe vers l’avant? La saison 2021 est déjà une radiation. Avec toutes les équipes engagées à utiliser leurs voitures 2020 pour économiser de l’argent, Renault ne gagnera pas de courses. Est-ce qu’un quadruple champion du monde veut mettre les durs terrains nécessaires pour rendre l’équipe compétitive?

C’est une proposition encore plus difficile pour Fernando Alonso, qui n’a pas couru en F1 depuis 2018. Au bord de ses 39 anse anniversaire, il ne monte pas sur un podium de F1 depuis 2014, et il faut remonter d’une année pour retrouver la dernière fois qu’il était sur la plus haute marche.

Mais son conseiller de longue date, le disgracié Flavio Briatore, soutient qu’Alonso est « motivé » et « prêt à revenir ».

Fernando Alonso a ouvertement admis vouloir gagner l’Indy500. (AAP)

Alonso n’a pas caché son désir de remporter l’Indy500, ce qui ferait de lui le deuxième homme de l’histoire à remporter la « Triple Couronne » du GP de Monaco, des 24 Heures du Mans et d’Indianapolis.

Signer avec Renault ne le rapprocherait pas de cet objectif et, à son âge, la perspective de se balader au milieu de terrain ne serait-elle pas attrayante?

Vettel et Alonso devront évaluer ce que Renault peut faire en 2022. Sont-ils prêts à supporter la douleur de 2021 avec la perspective d’une résurgence l’année suivante, lorsque les règles de la F1 subiront une refonte complète?

Ils seront au courant de ce qui s’est passé lorsque Michael Schumacher est revenu avec Mercedes en 2010, à chacune de ses trois saisons, il a terminé derrière son coéquipier prometteur Nico Rosberg. A peine la fin d’une carrière digne d’un septuple champion du monde.

Michael Schumacher a fait un retour en 2010 mais n’a pas apprécié le succès qu’il a connu chez Ferrari. (AAP)

Esteban Ocon attend Vettel ou Alonso chez Renault. Considéré comme une future star, ce serait une sortie ignominieuse si l’un des deux grands vieillissants était emporté par le Français.

Le revers est la perspective d’un retour aux jours de gloire. Les deux seraient sans doute conscients que Niki Lauda est revenu de sa retraite pour remporter le titre mondial en 1984, sept ans après son deuxième championnat.

Un championnat du monde pour Renault pour l’un ou l’autre pilote serait leur couronnement, mais le potentiel est également là pour une fin humiliante.

C’est pourquoi la décision du couple est si fascinante. La capacité d’ignorer les négatifs potentiels est ce qui distingue le mieux des également-rans.

Pour la Formule 1, espérons que l’un d’eux soit en jaune et noir en 2021.