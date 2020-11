Comment mesurer la taille d’une personne avec l’iPhone 12 Pro

Plus tôt cette année, nous vous avons montré comment le puissant smartphone rivalise avec un véritable ruban à mesurer dans… enfin, mesurer la longueur. Nous avons testé AR Core d’Android avec la propre solution d’Apple et les résultats ont été assez solides. Mais maintenant, avec la nouvelle série iPhone 12, nous avons un changeur de jeu – le système LiDAR. AUSSI lire:

Vous n’avez rien à télécharger – l’application Measure est préinstallée sur l’iPhone 12 Pro. Trouvez simplement l’application et lancez-la.

Faites entrer la personne dont vous mesurez la taille dans le cadre. Pour une mesure encore plus précise, placez la personne à côté d’un mur ou assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets autour de lui ou en arrière-plan, car ils pourraient interférer avec la mesure. L’application Mesure devrait détecter automatiquement la personne et afficher une ligne juste au-dessus de sa tête, ainsi que la mesure réelle. Vous pouvez maintenant prendre un instantané de la mesure pour une utilisation ultérieure en appuyant sur le déclencheur en bas à droite. Pour prévisualiser et enregistrer l’image, appuyez sur le raccourci de capture d’écran en bas à gauche, inspectez la photo, puis choisissez Terminé, puis Enregistrer dans les photos ou Enregistrer dans des fichiers. Pour effectuer une autre mesure, éloignez simplement votre iPhone 12 Pro pour réinitialiser la mesure actuelle, puis répétez les étapes ci-dessus.

LiDAR (initialement appelé COLiDER – COherent Light Detecting And Ranging) est une méthode de mesure de distances en éclairant la cible avec une lumière laser et en mesurant la réflexion avec un capteur. Il est plus précis que ToF ou d’autres systèmes basés sur des caméras, ce qui signifie que nous pouvons maintenant mesurer la taille d’une personne assez précisément en utilisant le iPhone 12 Pro /Pro Max. Voyons comment.

C’est un processus assez simple, en fait et vous pouvez utiliser l’application Measure pour mesurer toutes sortes de choses – vos meubles, vérifier si cet énorme téléviseur tient sur votre stand, etc. C’est une expérience familière et si vous avez utilisé la mesure application avant, vous êtes déjà un expert en mesure. La seule différence est que maintenant les iPhone 12 Pro et Pro Max utilisent le LiDAR pour plus de précision. À propos, ce capteur a un potentiel sérieux dans le domaine de la réalité augmentée, alors restez à l’écoute pour des applications AR folles qui arriveront bientôt.