Comment manger comme une Bella, Lio Rush quitte et plus de nouvelles de lutte

Voici quelques histoires de catch pro rapides à mâcher pendant Lundi soir brut. Tout d’abord, le Women’s Health Magazine a un article sur le Bella Twins concentré sur ce qu’ils ont mangé pendant leurs grossesses. Nous ne préconiserions jamais de manger comme une célébrité dans des circonstances normales, mais puisque chacun de ces Bellas mange pour deux, vous pouvez probablement obtenir un repas décent de leur alimentation. J’espère que vous aimez les carottes et les concombres. Consultez l’article ici.

La WWE a publié un clip sur YouTube du dernier épisode de Untold concentré sur Triple H. Le clip a Stephanie McMahon évanouissement sur son mari. « Chaque fois que j’étais à côté de lui ou que je serais juste autour de lui, j’aurais ça, mon cœur battrait la chamade, et ça continue. Je suis en fait plus amoureux de lui chaque jour. » Aww. Ce serait presque mignon, si son histoire de leur première relation ne se passait pas derrière Chyna’s de retour alors que Triple H la trompait, conduisant à sa chute, à l’ostracisation de l’industrie de la lutte et à sa mort. « Nous étions maladroits les uns avec les autres, même juste en disant bonjour. Nous allions nous embrasser et c’était super maladroit, essayer d’avoir une conversation, et vous vous éloignez en pensant, ‘Dieu, j’avais l’air si stupide, pourquoi est-ce que j’ai dit ca?' »

Après avoir été licencié sans cérémonie par la WWE avec des dizaines de collègues, Lio Rush peut être fait avec la lutte. Rush a tweeté les informations de réservation pour l’industrie musicale et a déclaré qu’il ne pourrait plus jamais lutter. Comment ça marche pour Enzo?

Je ne pourrais légitimement plus jamais lutter à nouveau. – Lio 🥀 Ever After 5/11/20 (@itsLioRush) 4 mai 2020

⬇️ Travaillons 🔥🔥ContactMusicByLio@gmail.com pic.twitter.com/ZGA2MDmM7f – Lio 🥀 Ever After 5/11/20 (@itsLioRush) 4 mai 2020

Le lutteur anciennement connu sous le nom de Zack Ryder raconte plus d’histoires d’horreur de la WWE dans une interview à Fightful, comme comment la WWE a refusé de le laisser porter son championnat Internet à la télévision parce qu’il était « une marque pour lui-même ». La WWE doit maintenir la tradition de lutte de longue date consistant à ne pas laisser les gens qui sont des marques pour eux-mêmes s’emparer du commerce de la lutte. Eh bien, à l’exception de presque tous les meilleurs lutteurs de tous les temps, y compris Triple H et tous les membres de la famille McMahon, sauf Linda. Mais en plus de cela, absolument pas être une marque pour vous-même, frère.

Champion du monde TNA élan L’ironie a suggéré à l’Iron Impact d’embaucher tous les lutteurs lâchés par la WWE le mois dernier. « Je sais que nous pouvons trouver des places pour tous ces gars si tout va bien », a déclaré Moose. Quelque part là-bas, une mise en quarantaine Don West a crié: « Que fait (tout l’ancien alignement de la WWE) dans la zone d’impact?! »

AJ Styles va prendre une pause pour briser les familles pour gagner le Gauntlet Match pour Apollo Crews‘place dans le Argent à la banque match de classement, selon les rumeurs qui circulent ce week-end. Styles n’a pas été annoncé pour le moment, mais avec un gros accord d’approbation de Dairy Queen dans les livres, la WWE pourrait vraiment utiliser son pouvoir de star en ce moment.

Selon un rapport de Fightful, l’équipe de tag anciennement connue sous le nom de Le renouveau vraiment foutu le bordel en négociant pour leur sortie WWE juste avant que la WWE ne commence à licencier tout le monde sous le soleil. Apparemment, l’équipe a dû remettre les marques de commerce qu’elle possédait pour divers slogans liés à leur gadget afin d’obtenir la seule version. S’ils avaient attendu une semaine, ils auraient pu être licenciés sans condition, ainsi que des dizaines de leurs collègues.

Stephanie McMahon lance un podcast ou, comme on l’appelle lorsque vous êtes cadre supérieur dans une grande entreprise, une «série numérique hebdomadaire». McMahon se joindra à Shelley Zalis pour parler de Women in the Business of Sports, qui est aussi le nom de l’émission. Il y a beaucoup de leçons à tirer de l’évolution des femmes de la WWE, notamment que certaines personnes disent que Stephanie McMahon a commencé, mais surtout que si vous traitez toutes vos employées comme des objets sexuels et de dégradation pendant deux décennies, tout ce que vous avez à faire est de commencer les traiter comme des êtres humains pendant quelques mois et le monde entier commencera à vous caresser le dos pour votre progressivité. Qui savait?

Je suis tellement excité de travailler en partenariat avec mon ami @ShelleyZalis pour lancer un nouveau @femalequotient série numérique hebdomadaire, Women in the Business of Sports, commençant ce mercredi à 12 h HNE! J’espère que vous vous joindrez à nous et que vous vous connecterez… Cliquez ici pour plus d’informations: https://t.co/KQdvP4Xhuu – Stéphanie McMahon (@StephMcMahon) 4 mai 2020

ACH est désolé mais pas désolé d’avoir appelé WWE raciste sur Twitter au début de l’année dernière. Myles a été interviewé par le podcast de Submission Squad, qui a été transcrit par WWE shill Ryan Satin à Pro Wrestling Sheet. « J’y passais le meilleur moment de ma vie », a expliqué ACH. « J’étais vraiment. J’ai apprécié mon séjour là-bas. Je l’ai vraiment fait. Mais quand ils ont sorti cette chemise, c’est quand je me suis mis en colère », a-t-il déclaré. « J’ai fait beaucoup de commentaires que je ne vais pas reprendre, parce que c’est juste ce que je ressens. Maintenant, aurais-je pu les dire beaucoup mieux? Absolument. J’ai dit beaucoup de choses par colère. Si je le ferais » J’ai dit ces choses un peu plus intelligemment et calmement, et je venais d’un endroit réel et non d’un endroit en colère … Je pense que ça aurait été bien. » Non, peu importe comment il l’a dit, ACH aurait disparu maintenant. Le mois dernier, ils ont licencié tous ceux qui avaient dit quelque chose de négatif à propos de l’entreprise pour « réduction des coûts ».

Et pour boucler la boucle, l’autobiographie de Bella Twins sort demain, ce qui signifie que vous pouvez enfin découvrir ce qui a rendu leur mère si en colère contre Total Bellas il y a quelques semaines. Mais il n’y a qu’un seul problème: vous êtes un fan de catch professionnel, vous ne pouvez donc probablement pas lire. Eh bien, bonne nouvelle. Il sera également disponible sur livre audio.

Découvrez comment nous sommes #Incomparable dans le #audiobook édition de nos co-mémoires, provenant de @SimonAudio le 5/5! ❤️N pic.twitter.com/CFimRvNVaa – Nikki et Brie (@BellaTwins) 4 mai 2020

La route du double ou de rien est sur la chaîne YouTube d’AEW. J’espère que tout le monde prend des voitures séparées et porte un équipement de protection individuelle sur cette route.

Lundi soir brut est ce soir, alors j’espère que vous avez bu de la caféine toute la journée si vous espérez rester éveillé. Passez un bon lundi soir, marque!

Le post Comment manger comme une Bella, Lio Rush Quits et More Wrestling News sont apparus en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook