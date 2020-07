Comment l’expérience Covid-19 de Boris Johnson a influencé la stratégie du gouvernement et ce que la science dit

Le gouvernement a dévoilé une nouvelle stratégie contre l’obésité dans ses tentatives de lutter contre la pandémie de coronavirus, après que des experts ont découvert que le surpoids vous exposait à un risque accru de tomber gravement malade ou de mourir du virus. augmentait considérablement avec le poids des gens. Boris Johnson et le secrétaire à la Santé Matt Hancock ont ​​annoncé la campagne «Une meilleure santé», visant à aider le pays à perdre du poids. coronavirus – il est donc vital que nous prenions des mesures contre l’obésité pour protéger le NHS et améliorer la santé de notre pays », a-t-il déclaré. Obésité et coronavirus Le Royaume-Uni a l’un des taux d’obésité les plus élevés d’Europe. Près des deux tiers des adultes sont en surpoids ou obèses. Le NHS classe la plupart des adultes avec un indice de masse corporelle (IMC) de 25 à 29,9 comme étant en surpoids, et la plupart avec un IMC de 30 à 39,9 comme obèses. annoncer des aliments malsains avant 21 heures (Photo: Getty) Une étude de Public Health England a révélé que près de 8% des patients gravement malades atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs étaient obèses morbides, contre 2,9% de la population générale. La lutte contre la bombe à retardement de l’obésité a été mise en évidence par la preuve du lien avec un risque accru de Covid-19 », indique l’avis du gouvernement publié lundi. Qu’a annoncé le gouvernement? Le gouvernement a annoncé une multitude de plans pour essayer pour encourager les gens à perdre du poids. Ils comprennent: Une interdiction de la télévision et des publicités en ligne pour les aliments riches en matières grasses, en sucre et en sel avant 21 h La fin des offres comme «achetez-en un, obtenez-en un gratuitement» sur les aliments malsains riches en sel, en sucre et en matières grasses Calories à afficher sur les menus pour aider les gens à faire des choix plus sains lorsqu’ils mangent au restaurant Une consultation sur l’ajout de calories sur les étiquettes d’alcool Boris Johnson: « J’étais trop gros » Boris Johnson a déclaré qu’il faisait de l’exercice avec son chien tous les jours depuis sa convalescence (Photo: PA) Le Premier ministre a publié une vidéo sur Twitter lundi disant qu’il était « en surpoids » lorsqu’il a été admis à l’hôpital avec un coronavirus. « J’ai toujours voulu perdre du poids pendant des âges et des âges », a-t-il déclaré dans le clip. « Je pense que comme beaucoup de gens, je lutte avec mon poids. » Il a ajouté que depuis sa guérison du coronavirus, il a fait une course avec son chien tous les jours. « Si nous faisons tous notre part, nous pouvons réduire nos risques pour la santé et nous protéger. contre le coronavirus – ainsi que de réduire la pression sur le NHS », a-t-il déclaré.

Lodi Group LOCLEAN HYDRO A 70% Action virucide Covid 19. Flacon 750 ml Loclean Hydro A70% nettoyant Hydroalcoolique prêt à l'emploi sans rincage. Flacon avec gachette de 750 ml. Présentation Spray nettoyant de surface dégraissant pouvant être utilisé sans rinçage même sur ...

LOCLEAN HYDRO A 70% Action virucide Covid 19. Bidon 10 litres Loclean Hydro A70% nettoyant Hydroalcoolique prêt à l'emploi sans rincage. Bidon de 10 litres. Présentation Spray nettoyant de surface dégraissant pouvant être utilisé sans rinçage même sur les ...

Johnson et Johnson Vicryl Suture avec Aiguille 3/8 Cercle Pointe Triangle de Précision Longueur 19mm Diamètre Fil 0,15mm Incolore Vicryl Aiguille Suture 3/8 est particulièrement adaptée aux sutures de paroi ( à l'exception de la paroi abdominale ) en chirurgie générale et digestive, urologique et obstetricale. Caractéristiques du fil : . Fil synthétique, en polyglactine 910, résorbable (temps de résistance allant jusqu'au 30ème jour). .